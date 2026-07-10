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У РФ заявили про нові “законні військові цілі” на території України: куди битимуть сильніше

Росія змінила тактику ударів по Україні: виправдання цинічні

10 липня 2026, 18:48
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Кречмаровская Наталия

Російські війська почали системно обстрілювати АЗС — спочатку удари фіксувалися у прифронтових областях. Однак географію ударів поступово розширюють. 

У РФ заявили про нові “законні військові цілі” на території України: куди битимуть сильніше

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська пропаганда цинічно виправдовує такі удари. 

“Російська пропаганда вдається до маніпуляцій, намагаючись виправдати масові атаки по українських автозаправних станціях, які фактично є актами терору проти цивільного населення прифронтових регіонів”, — йдеться у повідомленні Центру. 

Аналітики зазначають, що удари виправдовують тим, що нібито АЗС у Харківській області нібито перетворилися на “склади та пункти видачі палива для ЗСУ”, а тому є “законними військовими цілями”. Про це заявив голова окупаційної адміністрації росіян в Харківській області Віталій Ганчев. Аналітики ЦПД наголосили, що такими заявами російська пропаганда намагається надати військового сенсу масовому знищенню обʼєктів цивільної інфраструктури, якими є автозаправки.

 Насправді основна мета цих обстрілів полягає виключно у терорі мирного населення та спробі штучно спровокувати гуманітарну кризу.

“Центр також повідомляв, що Росія з метою дестабілізації ситуації у прифронтових регіонах веде комплексну інформаційно-психологічну операцію, якою ворог супроводжує систематичні удари по автозаправних станціях. На тлі атак по АЗС підконтрольні спецслужбам РФ анонімні акаунти у соцмережах почали розкручувати фейки про “катастрофічний дефіцит пального”, щоб штучно перебільшити масштаб проблеми та деморалізувати населення”, — підсумували в Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді назвали головну ціль для Путіна. 




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Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02H6ftXfXFnk5H3dABmN2jNVKos53AiQjjnRqD53zqiWUXbdy5zHTh6rok1cQ1fpV5l
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