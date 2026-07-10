У РФ заявили про нові “законні військові цілі” на території України: куди битимуть сильніше

Російські війська почали системно обстрілювати АЗС — спочатку удари фіксувалися у прифронтових областях. Однак географію ударів поступово розширюють.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська пропаганда цинічно виправдовує такі удари.

“Російська пропаганда вдається до маніпуляцій, намагаючись виправдати масові атаки по українських автозаправних станціях, які фактично є актами терору проти цивільного населення прифронтових регіонів”, — йдеться у повідомленні Центру.

Аналітики зазначають, що удари виправдовують тим, що нібито АЗС у Харківській області нібито перетворилися на “склади та пункти видачі палива для ЗСУ”, а тому є “законними військовими цілями”. Про це заявив голова окупаційної адміністрації росіян в Харківській області Віталій Ганчев. Аналітики ЦПД наголосили, що такими заявами російська пропаганда намагається надати військового сенсу масовому знищенню обʼєктів цивільної інфраструктури, якими є автозаправки.

Насправді основна мета цих обстрілів полягає виключно у терорі мирного населення та спробі штучно спровокувати гуманітарну кризу.

“Центр також повідомляв, що Росія з метою дестабілізації ситуації у прифронтових регіонах веде комплексну інформаційно-психологічну операцію, якою ворог супроводжує систематичні удари по автозаправних станціях. На тлі атак по АЗС підконтрольні спецслужбам РФ анонімні акаунти у соцмережах почали розкручувати фейки про “катастрофічний дефіцит пального”, щоб штучно перебільшити масштаб проблеми та деморалізувати населення”, — підсумували в Центрі.

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