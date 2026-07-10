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У Раді назвали головну ціль для Путіна: від українців уже не приховують правду

Народний депутат Кучеренко попередив про проблеми взимку та головну ціль для ворога

10 липня 2026, 16:42
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Кречмаровская Наталия

Росія значно посилила удари по території Україні — обстрілюють газову інфраструктуру, знищують АЗС. Ворог декілька разів атакував Київ масованими ракетно-дроновими ударами. У Раді зазначили, що столиця — головна ціль для ворога і варто готуватися до посилення атак та ще складнішої зими. 

У Раді назвали головну ціль для Путіна: від українців уже не приховують правду

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що для нього не стала несподіванкою інтенсифікація атак. 

“І, на жаль, прогнозую, що надалі буде зростати, а зима взагалі буде вкрай важкою. Точно вам, на жаль, гарантую, що складнішою, ніж була. У першу чергу в місті Герої Києві. Абсолютно зрозуміло, що Київ — мета номер один і сюди будуть концентровані удари”, — зазначив політик. 

За його словами, бачимо, як Україна залежить від зовнішніх поставок, у першу чергу, — ракет до систем Patriot. Політик зауважив, що ворожа розвідка працює, і це дуже серйозний противник. 

“У цій ситуації сказати, що зараз щось миттєво можна змінити… Безумовно, я погоджуюсь, треба рятувати кожному себе тими засобами, які, на жаль, на сьогодні в якомусь мінімуму доступні. Тому укриття треба шукати всюди, де є. Але в масштабах держави сьогодні — ракети, ракети, ракети. Але з боку ворога і його глобальних партнерів йде їхній сценарій спонукання до миру на їх умовах — нічого тут нового немає”, — підсумував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський відреагував на трагічну ситуацію у Вишневому, коли після влучання почалася детонація. Зеленський розповів, що вибухало у передмісті Києва.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=pcYzVc4t7HA
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