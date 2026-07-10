У Раді назвали головну ціль для Путіна: від українців уже не приховують правду

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Кречмаровская Наталия
Росія значно посилила удари по території Україні — обстрілюють газову інфраструктуру, знищують АЗС. Ворог декілька разів атакував Київ масованими ракетно-дроновими ударами. У Раді зазначили, що столиця — головна ціль для ворога і варто готуватися до посилення атак та ще складнішої зими.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що для нього не стала несподіванкою інтенсифікація атак.
За його словами, бачимо, як Україна залежить від зовнішніх поставок, у першу чергу, — ракет до систем Patriot. Політик зауважив, що ворожа розвідка працює, і це дуже серйозний противник.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський відреагував на трагічну ситуацію у Вишневому, коли після влучання почалася детонація. Зеленський розповів, що вибухало у передмісті Києва.