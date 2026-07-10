В Раде назвали главную цель для Путина: от украинцев уже не скрывают правду

Россия значительно усилила удары по территории Украины – обстреливают газовую инфраструктуру, уничтожают АЗС. Враг несколько раз атаковал Киев массированными ракетно-дроновыми ударами. В Раде отметили, что столица – главная цель для врага и стоит готовиться к усилению атак и еще более сложной зиме.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что для него не стала неожиданностью интенсификация атак.

"И, к сожалению, прогнозирую, что в дальнейшем будет расти, а зима вообще будет крайне тяжелой. Точно вам, к сожалению, гарантирую, что сложнее, чем была. В первую очередь в городе Герои Киеве. Абсолютно понятно, что Киев — цель номер один и сюда будут концентрированные удары", — отметил политик.

По его словам, видим, как Украина зависит от внешних поставок, в первую очередь — ракет к системам Patriot. Политик заметил, что вражеская разведка работает, и это очень серьезный противник.

"В этой ситуации сказать, что сейчас что-то мгновенно можно изменить... Безусловно, я соглашаюсь, надо спасать каждому себя теми средствами, которые, к сожалению, на сегодня в каком-то минимуме доступны. Поэтому укрытие нужно искать везде, где есть. Но в масштабах государства сегодня — ракеты, ракеты, ракеты. Но со стороны врага и его глобальных партнеров идет их сценарий побуждения к миру на их условиях — ничего нового нет”, — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагическую ситуацию в Вишневом, когда после попадания началась детонация. Зеленский рассказал, что взрывалось в пригороде Киева.



