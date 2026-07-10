В Раде назвали главную цель для Путина: от украинцев уже не скрывают правду

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Кречмаровская Наталия
Россия значительно усилила удары по территории Украины – обстреливают газовую инфраструктуру, уничтожают АЗС. Враг несколько раз атаковал Киев массированными ракетно-дроновыми ударами. В Раде отметили, что столица – главная цель для врага и стоит готовиться к усилению атак и еще более сложной зиме.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что для него не стала неожиданностью интенсификация атак.
По его словам, видим, как Украина зависит от внешних поставок, в первую очередь — ракет к системам Patriot. Политик заметил, что вражеская разведка работает, и это очень серьезный противник.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагическую ситуацию в Вишневом, когда после попадания началась детонация. Зеленский рассказал, что взрывалось в пригороде Киева.