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В РФ заявили о новых "законных военных целях" на территории Украины: куда будут бить сильнее

Россия изменила тактику ударов по Украине: цинические оправдания

10 июля 2026, 18:48
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Кречмаровская Наталия

Российские войска начали системно обстреливать АЗС – первоначально удары фиксировались в прифронтовых областях. Однако географию ударов постепенно расширяют.

В РФ заявили о новых "законных военных целях" на территории Украины: куда будут бить сильнее

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская пропаганда цинично оправдывает подобные удары.

"Российская пропаганда прибегает к манипуляциям, пытаясь оправдать массовые атаки по украинским автозаправочным станциям, которые фактически являются актами террора против гражданского населения прифронтовых регионов", — говорится в сообщении Центра.

Аналитики отмечают, что удары оправдывают тем, что якобы АЗС в Харьковской области якобы превратились в "склады и пункты выдачи топлива для ВСУ", а потому являются "законными военными целями". Об этом заявил глава оккупационной администрации россиян в Харьковской области Виталий Ганчев. Аналитики ЦПД подчеркнули, что такими заявлениями российская пропаганда пытается придать военный смысл массовому уничтожению объектов гражданской инфраструктуры, которыми являются автозаправки.

На самом деле, основная цель этих обстрелов заключается исключительно в терроре мирного населения и попытке искусственно спровоцировать гуманитарный кризис.

"Центр также сообщал, что Россия с целью дестабилизации ситуации в прифронтовых регионах ведет комплексную информационно-психологическую операцию, которой враг сопровождает систематические удары по автозаправочным станциям. На фоне атак по АЗС подконтрольные спецслужбам РФ анонимные аккаунты в соцсетях начали раскручивать фейки о " и деморализовать население”, — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде назвали главную цель для Путина.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02H6ftXfXFnk5H3dABmN2jNVKos53AiQjjnRqD53zqiWUXbdy5zHTh6rok1cQ1fpV5l
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