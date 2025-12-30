У РФ заявили про "атаку" на резиденцію Путіна: реакція українських військових

Заява Росії про нібито масовану атаку безпілотників на резиденцію Володимира Путіна у Валдаї викликала різку реакцію з боку українських військових. За їх словами, це чергова інформаційна провокація Кремля, яка спрямована на виправдання нових ударів по Україні.

Як українські військові реагують на "атаку" по резиденції Путіна. Фото з відкритих джерел

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко вважає, що Кремль планував зимову кампанію ударів по Україні, а нинішню "атаку" на резиденцію Путіна використовує як зручний привід.

"росія із самого початку планувала бити по українській інфраструктурі протягом всієї зими. Зараз же лавров банально маскує бажання продовжувати удари "атакою на резиденцію путіна", і цим ніби намагається виправдати перед США подальші терористичні удари по Україні. Але ж першочергові плани росіян і так відомі, ця спроба замаскувати терор під "відповідь" — невдала", — реагує Коваленко.

Схожу позицію висловив політолог і військовослужбовець Кирило Сазонов, який звернув увагу на те, що Путін поспішив поскаржитися на інцидент Дональду Трампу. За його словами, така поведінка російського диктатора стала проявом слабкості та страху.

"Ще те чмо. Нажалівся Трампу, що Зеленський бомбардував його резиденцію. Трампу вже журналісти кажуть, що не було такого, він відповідає, може, й не було, але путін скаржився. Бункерний щур увійде в історію, як і мріяв. Але не страшним воєводою, а справді жалюгідним і боягузливим щуром. Гідний вождь для Росії. Жалюгідний, боягузливий, жорстокий... і тупуватий", — вважає Сазонов.

Майор ЗСУ Андрій Ткачук також розцінив заяви Кремля як нову провокацію РФ. Однак військовий задається питанням, чи могла така провокація бути узгоджена з США.

"А перевіряти інформацію для лохів, схоже за все. Така провокація була лише питанням часу. Питання лише в тому, чи ця провокація була узгоджена завчасно з адміністрацією Трампа?", — сказав Ткачук.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в ніч на 29 грудня резиденцію Путіна атакували понад 90 далекобійних дронів. Жодних доказів, зокрема фото, відео чи підтверджень від місцевих мешканців, Москва не надала, а дані Лаврова суперечать офіційним зведенням Міноборони РФ та заявам регіональної влади.

Наразі незалежні аналітики та OSINT-спільноти не знайшли жодних підтверджень атаки на резиденцію Путіна, що лише підсилює сумніви щодо достовірності російської версії подій.

