В РФ заявили об "атаке" на резиденцию Путина: реакция украинских военных

Заявление России о якобы массированной атаке беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Валдае вызвало резкую реакцию со стороны украинских военных. По их словам, это очередная информационная провокация Кремля, направленная на оправдание новых ударов по Украине.

Как украинские военные реагируют на "атаку" по резиденции Путина. Фото из открытых источников

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко считает, что Кремль планировал зимнюю кампанию ударов по Украине, а нынешнюю "атаку" на резиденцию Путина использует как удобный повод.

"Россия изначально планировала бить по украинской инфраструктуре на протяжении всей зимы. Сейчас же лавров банально маскирует желание продолжать удары "атакой на резиденцию путина", и этим будто пытается оправдать перед США дальнейшие террористические удары по Украине. Но ведь первоочередные планы россиян и так известны, эта попытка замаскировать террор под "ответ" – неудачная", — реагирует Коваленко.

Похожую позицию высказал политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов, обративший внимание на то, что Путин поспешил пожаловаться на инцидент Дональду Трампу. По его словам, такое поведение российского диктатора стало проявлением слабости и страха.

"Еще то чмо. Пожаловался Трампу, что Зеленский бомбардировал его резиденцию. Трампу уже журналисты говорят, что не было такого, он отвечает, может, и не было, но путин жаловался. Бункерная крыса войдет в историю, как и мечтала. Но не страшным воеводой, а действительно жалкой и трусливой крысой. Достойный вождь для России. Жалкий, трусливый, жестокий... и туповатый", — считает Сазонов.

Майор ВСУ Андрей Ткачук также расценил заявления Кремля в качестве новой провокации РФ. Однако военный задается вопросом, могла ли такая провокация быть согласована с США.

"А проверять информацию для лохов, похоже всего. Такая провокация была лишь вопросом времени. Вопрос лишь в том, была ли эта провокация согласована заранее с администрацией Трампа?", — сказал Ткачук.

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря резиденцию Путина атаковали более 90 дальнобойных дронов. Никаких доказательств, в том числе фото, видео или подтверждений от местных жителей, Москва не предоставила, а данные Лаврова противоречат официальной сводке Минобороны РФ и заявлениям региональных властей.

Независимые аналитики и OSINT-сообщества не нашли никаких подтверждений атаки на резиденцию Путина, что лишь усиливает сомнения в достоверности российской версии событий.

