В РФ заявили об "атаке" на резиденцию Путина: реакция украинских военных

Slava Kot
Заявление России о якобы массированной атаке беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Валдае вызвало резкую реакцию со стороны украинских военных. По их словам, это очередная информационная провокация Кремля, направленная на оправдание новых ударов по Украине.
Как украинские военные реагируют на "атаку" по резиденции Путина. Фото из открытых источников
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко считает, что Кремль планировал зимнюю кампанию ударов по Украине, а нынешнюю "атаку" на резиденцию Путина использует как удобный повод.
Похожую позицию высказал политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов, обративший внимание на то, что Путин поспешил пожаловаться на инцидент Дональду Трампу. По его словам, такое поведение российского диктатора стало проявлением слабости и страха.
Майор ВСУ Андрей Ткачук также расценил заявления Кремля в качестве новой провокации РФ. Однако военный задается вопросом, могла ли такая провокация быть согласована с США.
Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря резиденцию Путина атаковали более 90 дальнобойных дронов. Никаких доказательств, в том числе фото, видео или подтверждений от местных жителей, Москва не предоставила, а данные Лаврова противоречат официальной сводке Минобороны РФ и заявлениям региональных властей.
Независимые аналитики и OSINT-сообщества не нашли никаких подтверждений атаки на резиденцию Путина, что лишь усиливает сомнения в достоверности российской версии событий.
