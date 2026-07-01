У РФ з’явилися дрони «Гербера» з додатковими паливними баками

В українському небі зафіксовано зміну поведінки та комплектації російських безпілотних літальних апаратів типу "Гербера". Про це повідомив відомий фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

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За спостереженнями експерта, останнім часом ці БПЛА здійснюють доволі нетипові польоти глибоко в нашому тилу. Модифікація дозволяє їм тривалий час перебувати у повітрі та долати великі відстані.

"Останнім часом спостерігаються безпілотники "Гербера" з додатковим паливним баком, які літають над нашою територією, а потім повертаються до ворога", — зазначив фахівець.

Військовий аналітик підкреслив, що такі апарати спеціально налаштовані так, щоб мінімально привертати до себе увагу українських систем протиповітряної оборони. Вони не здійснюють різких маневрів і рухаються за чітко заданими параметрами.

""Гербери" без радіомодемів і камер тримають стабільну висоту і не викликають тривоги", — пояснює Сергій "Флеш". Проте за цією повною тишею та відсутністю оптичних приладів може ховатися інше небезпечне завдання: "Такі БПЛА можуть працювати в режимі радіотехнічної розвідки та передавати інформацію назад до противника".

Для того, щоб точно встановити плани окупантів та зрозуміти рівень нової загрози, українським військовим необхідно отримати доступ до вцілілої апаратури цих безпілотників після їхнього приземлення.

"Прошу звертати увагу на таку модель поведінки "Герберів". Поки що це лише припущення", — зауважив радник міністра оборони. Звертаючись до захисників неба, він додав: "Якщо хтось збиватиме їх і знайде уламки, прошу вивчити їх на предмет наявності додаткового обладнання".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у повітряному просторі зафіксовано чергову активність стратегічних сил країни-агресорки. Профільні моніторингові ресурси повідомляють про можливу загрозу масштабного ракетного удару по території України.

За попередньою інформацією, два російські бомбардувальники здійснили бойові маневри.