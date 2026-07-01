В РФ появились дроны "Гербера" с дополнительными топливными баками

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Недилько Ксения
В украинском небе зафиксировано изменение поведения и комплектации российских беспилотных летательных аппаратов типа Гербера. Об этом сообщил известный специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.
Иллюстративное фото
По наблюдениям эксперта, в последнее время эти БПЛА совершают довольно нетипичные полеты глубоко в нашем тылу. Модификация позволяет им длительно находиться в воздухе и преодолевать большие расстояния.
Военный аналитик подчеркнул, что такие аппараты специально настроены так, чтобы минимально привлекать внимание украинских систем противовоздушной обороны. Они не совершают резких маневров и двигаются по четко заданным параметрам.
Чтобы точно установить планы оккупантов и понять уровень новой угрозы, украинским военным необходимо получить доступ к уцелевшей аппаратуре этих беспилотников после их приземления.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в воздушном пространстве зафиксирована очередная активность стратегических сил страны-агрессорки. Профильные мониторинговые ресурсы сообщают о возможной угрозе масштабного ракетного удара по территории Украины.
По предварительной информации, два российских бомбардировщика совершили боевые маневры.