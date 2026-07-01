В РФ появились дроны "Гербера" с дополнительными топливными баками

В украинском небе зафиксировано изменение поведения и комплектации российских беспилотных летательных аппаратов типа Гербера. Об этом сообщил известный специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

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По наблюдениям эксперта, в последнее время эти БПЛА совершают довольно нетипичные полеты глубоко в нашем тылу. Модификация позволяет им длительно находиться в воздухе и преодолевать большие расстояния.

"В последнее время наблюдаются беспилотники "Гербера" с дополнительным топливным баком, которые летают над нашей территорией, а затем возвращаются к врагу", — отметил специалист.

Военный аналитик подчеркнул, что такие аппараты специально настроены так, чтобы минимально привлекать внимание украинских систем противовоздушной обороны. Они не совершают резких маневров и двигаются по четко заданным параметрам.

"Герберы" без радиомодемов и камер держат стабильную высоту и не вызывают тревоги", — объясняет Сергей "Флэш". Однако за этой полной тишиной и отсутствием оптических приборов может скрываться другая опасная задача: "Такие БПЛА могут работать в режиме радиотехнической разведки и передавать информацию обратно противнику".

Чтобы точно установить планы оккупантов и понять уровень новой угрозы, украинским военным необходимо получить доступ к уцелевшей аппаратуре этих беспилотников после их приземления.

"Прошу обращать внимание на такую модель поведения Герберов. Пока это только предположение", — заметил советник министра обороны. Обращаясь к защитникам неба, он добавил: "Если кто-нибудь будет сбивать их и найдет обломки, прошу изучить их на предмет наличия дополнительного оборудования".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в воздушном пространстве зафиксирована очередная активность стратегических сил страны-агрессорки. Профильные мониторинговые ресурсы сообщают о возможной угрозе масштабного ракетного удара по территории Украины.

По предварительной информации, два российских бомбардировщика совершили боевые маневры.