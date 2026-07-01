Нова загроза з повітря: російські Ту-95МС ймовірно здійснили пуски крилатих ракет Х-101

У повітряному просторі зафіксовано чергову активність стратегічних сил країни-агресорки. Профільні моніторингові ресурси повідомляють про можливу загрозу масштабного ракетного удару по території України.

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За попередньою інформацією, два російські бомбардувальники здійснили бойові маневри. З боку ворога зафіксовано випуск далекобійного озброєння.

"Попередньо, відбулися пуски ракет Х-101 з і стратавіа ції (2х ТУ-95МС)", — оперативно сповістили військові аналітики.

Фахівці зазначають, що подібна денна активність російської авіації останнім часом стала регулярною тактикою ворога. Зараз експерти вираховують точний час, коли смертоносний вантаж може досягти нашого повітряного простору, якщо ця загроза підтвердиться реальним рухом ракет.

"Якщо пуски справжні, ракети очікуємо біля кордонів України близько 15:00 — 16:00", — зауважують автори моніторингових каналів. Звертаючи увагу на системність дій окупантів, вони додали: "За останні 2 місяці вже плюс-мінус 6 раз ів Ту-95 виконують тренувальні/бойові пуски вдень".

Наразі триває ретельне відстеження ситуації у небі. Остаточні висновки про те, чи є ця атака реальною, чи це був лише черговий фальшивий маневр ворога для виснаження нашої системи ППО, стануть відомі найближчим часом.

"Точна інформація буде по факту наближення або відсутності ракет впродовж години", — резюмували у повідомленні моніторингових ресурсів.

Громадянам наполегливо рекомендують уважно стежити за офіційними сповіщеннями Повітряних сил ЗСУ та негайно ховатися в укриття у разі ввімкнення сирен.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що громадянам України наполегливо рекомендують уникати перебування на АЗС під час повітряних тривог.