Нова загроза з повітря: російські Ту-95МС ймовірно здійснили пуски крилатих ракет Х-101

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Недилько Ксения
У повітряному просторі зафіксовано чергову активність стратегічних сил країни-агресорки. Профільні моніторингові ресурси повідомляють про можливу загрозу масштабного ракетного удару по території України.
Ілюстративне фото
За попередньою інформацією, два російські бомбардувальники здійснили бойові маневри. З боку ворога зафіксовано випуск далекобійного озброєння.
Фахівці зазначають, що подібна денна активність російської авіації останнім часом стала регулярною тактикою ворога. Зараз експерти вираховують точний час, коли смертоносний вантаж може досягти нашого повітряного простору, якщо ця загроза підтвердиться реальним рухом ракет.
Наразі триває ретельне відстеження ситуації у небі. Остаточні висновки про те, чи є ця атака реальною, чи це був лише черговий фальшивий маневр ворога для виснаження нашої системи ППО, стануть відомі найближчим часом.
Громадянам наполегливо рекомендують уважно стежити за офіційними сповіщеннями Повітряних сил ЗСУ та негайно ховатися в укриття у разі ввімкнення сирен.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що громадянам України наполегливо рекомендують уникати перебування на АЗС під час повітряних тривог.