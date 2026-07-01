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Новая угроза с воздуха: российские Ту-95МС вероятно совершили пуски крылатых ракет Х-101

Дневные вылеты стратавиации РФ: аналитики предупреждают о возможной ракетной атаке и просят подождать час для точных данных

1 июля 2026, 14:33
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Недилько Ксения

В воздушном пространстве зафиксирована очередная активность стратегических сил страны-агрессорки. Профильные мониторинговые ресурсы сообщают о возможной угрозе масштабного ракетного удара по территории Украины.

Новая угроза с воздуха: российские Ту-95МС вероятно совершили пуски крылатых ракет Х-101

Иллюстративное фото

По предварительной информации, два российских бомбардировщика совершили боевые маневры. Со стороны врага зафиксирован выпуск дальнобойного вооружения.

"Предварительно, произошли пуски ракет Х-101 со стратавиации (2х ТУ-95МС)", — оперативно известили военные аналитики.

Специалисты отмечают, что подобная дневная активность российской авиации в последнее время стала регулярной тактикой врага. Сейчас эксперты рассчитывают точное время, когда смертоносный груз может достичь нашего воздушного пространства, если эта угроза подтвердится реальным движением ракет.

"Если пуски настоящие, ракеты ожидаем у границ Украины около 15:00 – 16:00", — отмечают авторы мониторинговых каналов. Обращая внимание на системность действий оккупантов, они добавили: "За последние 2 месяца уже плюс-минус 6 раз Ту-95 выполняют тренировочные/боевые пуски днем".

В настоящее время идет тщательное отслеживание ситуации в небе. Окончательные выводы о том, реальна ли эта атака, или это был лишь очередной фальшивый маневр врага для истощения нашей системы ПВО, станут известны в ближайшее время.

"Точная информация будет по факту приближения или отсутствия ракет в течение часа", — резюмировали в сообщении мониторинговых ресурсов.

Гражданам настоятельно рекомендуют внимательно следить за официальными уведомлениями Воздушных сил ВСУ и немедленно прятаться в укрытие при включении сирен.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что гражданам Украины настоятельно рекомендуют избегать пребывания на АЗС во время воздушных тревог.



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