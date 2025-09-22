У РФ з'явилася нова смертельна зброя: деталі від ГУР

Високоточний універсальний міжвидовий плануючий боєприпас УМШП Д-30СН Росії включає супутникову навігаційну систему. За даними українських розвідників, у виробництві задіяно десятки підприємств.

Боєприпас УМШП Д-30СН Росії. Фото: з відкритих джерел

У Головному управлінні розвідки Міноборони України роз'яснили, УМББ – це високоточний керований авіаційний боєприпас (керована авіаційна бомба, що планується) з інтегрованою в корпус бойовою частиною. Еквівалент – авіабомби ФАБ-250. Внутрішні модулі та блоки УМПБ аналогічні тим, що застосовуються в уніфікованих модулях планування та корекції (УМПК), зокрема модуль автопілота — SMART

Носіями авіабомби Д-30СН можуть бути бомбардувальники Су-34, Су-30СМ, Су-35, Су-24, БПЛА С-70 "Мисливець". Дальність застосування – до 100 км, за умови застосування з висоти 12-15 км.

За попередніми даними, зазначені бомби також можуть запускатися з наземних платформ — 300 мм реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" із застосуванням стартового двигуна.

За даними ГУР, для роботи в умовах дії засобів РЕБ навігаційна система УМПБ включає супутникову навігаційну систему з адаптивними антеними гратами (CRPA) — "Комета-М8". Власником патенту та головним організатором виробництва УМПБ є російська корпорація "Тактичне ракетне озброєння", головний виконавець — підприємство зі складу корпорації АТ "Концерн "Граніт-електрон".

"Десятки підприємств, задіяних у виробництві УМПБ Д-30СН, давно відомі своїми зв’язками з військово-промисловим комплексом Росії та вже перебувають під санкціями більшості країн санкційної коаліції. Проте окремі виробники та постачальники комплектуючих для російської авіабомби досі залишались поза увагою санкційної політики, а відтак ― продовжують мати доступ до іноземних компонентів, обладнання та технологій", – наголошують у ГУР.

Читайте також на порталі "Коментарі" — які літаки вперше в історії знищили бійці ГУР.



