У РФ появилась новое смертельное оружие: детали от ГУР

Высокоточный универсальный межвидовой планирующий боеприпас УМБП Д-30СН России включает спутниковую навигационную систему. По данным украинских разведчиков, в производстве задействованы десятки предприятий.

Боеприпас УМБП Д-30СН России. Фото: из открытых источников

В Главном управлении разведки Минобороны Украины разъяснили, УМББ – это высокоточный управляемый авиационный боеприпас (управляемая планирующая авиационная бомба) с интегрированной в корпус боевой частью. Эквивалент – авиабомбы ФАБ-250. Внутренние модули и блоки УМПБ аналогичны тем, которые применяются в унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК), в частности модуль автопилота — S.M.A.R.T.

Носителями авиабомбы Д-30СН могут быть бомбардировщики Су-34, Су-30СМ, Су-35, Су-24, БпЛА С-70 "Охотник". Дальность применения — до 100 км, при условии применения с высоты 12-15 км.

По предварительным данным, указанные планирующие бомбы также могут запускаться с наземных платформ — 300 мм реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" с применением стартового двигателя.

По данным ГУР, для работы в условиях действия средств РЭБ навигационная система УМПБ включает спутниковую навигационную систему с адаптивной антенной решеткой (CRPA) — "Комета-М8". Владельцем патента и главным организатором производства УМПБ является российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение", главный исполнитель — предприятие из состава корпорации АО "Концерн "Гранит-электрон".

"Десятки предприятий, задействованных в производстве УМПБ Д-30СН, давно известны своими связями с военно-промышленным комплексом России и уже находятся под санкциями большинства стран санкционной коалиции. Однако отдельные производители и поставщики комплектующих для российской авиабомбы до сих пор оставались вне поля зрения санкционной политики, а затем — продолжают иметь доступ к иностранным компонентам, оборудованию и технологиям", — говорят в украинской разведке.

