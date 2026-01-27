logo_ukra

Війна з Росією У РФ видали страшну брехню про Україну та нагадали про ядерну зброю: озвучено страшну погрозу
commentss НОВИНИ Всі новини

У РФ видали страшну брехню про Україну та нагадали про ядерну зброю: озвучено страшну погрозу

Фанат Путіна, який у лютому 2022 року підтримав вторгнення РФ в Україну, заявив про нібито обмеження російської мови в країні.

27 січня 2026, 15:00
Автор:
Клименко Елена

Відомий російський спортсмен і борець греко-римського стилю Олександр Карелін останнім часом відзначився численними заявами, сповненими пропаганди та перекручувань фактів про Україну. Депутат Держдуми РФ спробував виправдати напад Росії на нашу країну, назвавши його "вимушеним" після "восьми років каральних операцій і обстрілів мирних міст та сіл".

У РФ видали страшну брехню про Україну та нагадали про ядерну зброю: озвучено страшну погрозу

Ці заяви Карелін зробив під час інтерв’ю з російською пропагандисткою Марією Бутіній на її YouTube-каналі. При цьому він є відомим поплічником режиму Володимира Путіна і відкрито підтримав вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Окрім виправдання війни, спортсмен поскаржився на нібито утиски російської мови в Україні, намагаючись створити образ нібито "постраждалої сторони".

"Ми постійно повторювали: не чіпайте російську мову. У нас є ядерна зброя. Не потрібно переписувати історію. Я щиро сподівався, що здоровий глузд змусить людей зупинити ці порушення. Але нам довелося вдатися до сили російської зброї. І зараз найкращі сини Росії воюють за російську правду", — заявив Карелін. 

Він також окреслив свої уявні умови завершення так званої "СВО" (термін, який РФ використовує замість слова "війна"): "Відмова від нацистської доктрини. Російська мова. Все".  

Як вже писали "Коментарі", попри запевнення російського керівництва про "нормальний хід справ", у самій РФ напруга зростає. Економічні проблеми країни стають головним фактором, який впливає на всі сфери життя та військову спроможність держави. Старший науковий співробітник з питань безпеки та оборони в організації "Друзі Європи", колишній заступник помічника Генсека НАТО Джеймі Ши, зазначає, що станом на 2026 рік Росія перебуває у доволі слабкій позиції, зокрема через фінансово-економічну кризу.



