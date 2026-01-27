Путін остаточно приречений: названо причину, чому 2026 рік стане пеклом для Кремля

Попри запевнення російського керівництва про "нормальний хід справ", у самій РФ напруга зростає. Економічні проблеми країни стають головним фактором, який впливає на всі сфери життя та військову спроможність держави. Старший науковий співробітник з питань безпеки та оборони в організації "Друзі Європи", колишній заступник помічника Генсека НАТО Джеймі Ши, зазначає, що станом на 2026 рік Росія перебуває у доволі слабкій позиції, зокрема через фінансово-економічну кризу.

Фото: з відкритих джерел

Економіка РФ страждає від високої інфляції та росту процентних ставок, а доходи від експорту нафти й газу суттєво знизилися. Ці ресурси традиційно живили військову машину Росії, тож їхнє падіння безпосередньо впливає на здатність Кремля вести війну. Джеймі Ши додає, що на ситуацію може вплинути і США — наприклад, якщо венесуельська нафта повернеться на світовий ринок, виникне надлишок сировини, що знизить ціни та додатково ослабить Росію.

Також ефект уже дають санкції, особливо в галузі високих технологій та сировини, а посилення контролю за російським "тіньовим флотом" у світі показує, що тиск на економіку РФ стає глобальним.

"Це погана новина для Путіна. Ще більш показово, що він змушений вербувати непідготовлених солдатів з Африки та Сирії", — додає Ши.

Водночас Росія продовжує енергетичний терор в Україні, намагаючись підірвати моральний стан цивільного населення. Експерт Юрій Богданов пояснює, що подібна ескалація зумовлена тим, що ресурси Кремля обмежені, а Путіну необхідно підтримувати темп війни. В історії майже не було прецедентів, коли тиск на тил ламав волю до опору, і Україна має змогу витримати цю стратегію.

Як вже писали "Коментарі", міністр оборони України Михайло Федоров підтвердив, що Росія почала оснащувати свої безпілотники супутниковими системами Starlink. Він підкреслив, що це створює нові загрози, які потребують надзвичайно швидкої реакції з боку українських сил.