Путин окончательно обречен: названа причина, почему 2026 станет адом для Кремля

Несмотря на заверения российского руководства о "нормальном ходе дел", в самой РФ напряжение растет. Экономические проблемы страны становятся главным фактором, влияющим на все сферы жизни и военную способность государства. Старший научный сотрудник по безопасности и обороне в организации "Друзья Европы", бывший заместитель помощника Генсека НАТО Джейми Ши, отмечает, что по состоянию на 2026 год Россия находится в довольно слабой позиции, в частности из-за финансово-экономического кризиса.

Фото: из открытых источников

Экономика РФ страдает высокой инфляцией и ростом процентных ставок, а доходы от экспорта нефти и газа существенно снизились. Эти ресурсы традиционно питали военную машину России, поэтому их падение оказывает непосредственное влияние на способность Кремля вести войну. Джейми Ши добавляет, что на ситуацию может повлиять и США, например, если венесуэльская нефть вернется на мировой рынок, возникнет избыток сырья, что снизит цены и дополнительно ослабит Россию.

Также эффект уже дают санкции, особенно в области высоких технологий и сырья, а ужесточение контроля за российским "теневым флотом" в мире показывает, что давление на экономику РФ становится глобальным.

"Это плохая новость для Путина. Еще более показательно, что он вынужден вербовать неподготовленных солдат из Африки и Сирии", – добавляет Ши.

В то же время, Россия продолжает энергетический террор в Украине, пытаясь подорвать моральное состояние гражданского населения. Эксперт Юрий Богданов объясняет, что подобная эскалация обусловлена тем, что ресурсы Кремля ограничены, а Путину необходимо поддерживать темп войны. В истории почти не было прецедентов, когда давление на тыл ломало волю к сопротивлению, и Украина имеет возможность выдержать эту стратегию.

Как уже писали "Комментарии", министр обороны Украины Михаил Фёдоров подтвердил, что Россия начала оснащать свои беспилотники спутниковыми системами Starlink. Он подчеркнул, что это создает новые угрозы, требующие чрезвычайно быстрой реакции со стороны украинских сил.