"Потрібна швидка реакція": у Міноборони забили на сполох через нову загрозу з боку РФ

Міністр оборони України Михайло Федоров підтвердив, що Росія почала оснащувати свої безпілотники супутниковими системами Starlink. Він підкреслив, що це створює нові загрози, які потребують надзвичайно швидкої реакції з боку українських сил.

Фото: з відкритих джерел

"Сьогодні росіяни використовують дрони зі Starlink, і наша відповідь має бути максимально оперативною. Важливо передбачати потенційні загрози та швидко реагувати на них, щоб забезпечити безпеку наших людей та військових", — зазначив Федоров під час заходу "Армія дронів — 2025", що відбувся ввечері в понеділок.

Міністр також додав, що робота над так званою "математикою війни" передбачає прийняття рішень без зволікань та їхню практичну реалізацію для досягнення конкретних результатів на полі бою.

Раніше у понеділок радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російські ударні дрони БМ-35, оснащені Starlink, вже здатні долітати до Дніпра. На відміну від традиційних БпЛА типу "Молнія", ці дрони використовують паливну систему, що дозволяє їм здійснювати польоти до 500 км без дозаправки.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW) від 14 січня 2026 року, російські військові почали модернізувати свої безпілотники "Молнія-2" із супутниковими системами Starlink. Це суттєво підвищує їхню ефективність на полі бою та робить їх більш небезпечними для українських оборонних позицій.

Українські експерти наголошують, що поява таких технологій в арсеналі РФ підкреслює необхідність постійного моніторингу, прогнозування і розробки стратегій швидкої нейтралізації загроз. Ефективна координація та оперативність у прийнятті рішень залишаються критично важливими для захисту цивільного населення та військових на передовій.

Як вже писали "Коментарі", місто Енгельс у Саратовській області РФ, де розташована одна з ключових баз стратегічної авіації, що здійснює ракетні удари по території України, зіткнулося з масштабною комунальною кризою. Місцеві жителі змушені виживати в умовах фактичної відсутності опалення та гарячого водопостачання.