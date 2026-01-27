logo

Война с Россией "Нужна быстрая реакция": в Минобороны забили тревогу из-за новой угрозы со стороны РФ
НОВОСТИ

"Нужна быстрая реакция": в Минобороны забили тревогу из-за новой угрозы со стороны РФ

Глава Минобороны отметил, что в процессе работы над «математикой войны» важно принимать оперативные решения и реализовывать их на практике

27 января 2026, 14:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил, что Россия начала оснащать свои беспилотники спутниковыми системами Starlink. Он подчеркнул, что это создает новые угрозы, требующие чрезвычайно быстрой реакции со стороны украинских сил.

"Нужна быстрая реакция": в Минобороны забили тревогу из-за новой угрозы со стороны РФ

Фото: из открытых источников

"Сегодня россияне используют дроны из Starlink, и наш ответ должен быть максимально оперативным. Важно предусматривать потенциальные угрозы и быстро реагировать на них, чтобы обеспечить безопасность наших людей и военных", — отметил Федоров во время состоявшейся вечером в понедельник мероприятия "Армия дронов — 2025".

Министр также добавил, что работа над так называемой "математикой войны" предполагает принятие решений без промедлений и их практическую реализацию для достижения конкретных результатов на поле боя.

Ранее в понедельник советник министра обороны Сергей Флэш Бескрестнов сообщил, что российские ударные дроны БМ-35, оснащенные Starlink, уже способны долетать до Днепра. В отличие от традиционных БпЛА типа "Молния", эти дроны используют топливную систему, позволяющую им совершать полеты до 500 км без дозаправки.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW) от 14 января 2026 года, российские военные начали модернизировать свои беспилотники "Молния-2" со спутниковыми системами Starlink. Это существенно повышает их эффективность на поле боя и делает их более опасными для украинских оборонных позиций.

Украинские эксперты подчеркивают, что появление подобных технологий в арсенале РФ подчеркивает необходимость постоянного мониторинга, прогнозирования и разработки стратегий быстрой нейтрализации угроз. Эффективная координация и оперативность принятия решений остаются критически важными для защиты гражданского населения и военных на передовой.

Как уже писали "Комментарии", город Энгельс в Саратовской области РФ, где расположена одна из ключевых баз стратегической авиации, осуществляющей ракетные удары по территории Украины, столкнулся с масштабным коммунальным кризисом. Местные жители вынуждены выживать в условиях фактического отсутствия отопления и горячего водоснабжения.



