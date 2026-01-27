Известный российский спортсмен и борец греко-римского стиля Александр Карелин в последнее время отметился многочисленными заявлениями, полными пропаганды и извращений фактов об Украине. Депутат Госдумы РФ попытался оправдать нападение России на нашу страну, назвав его "вынужденным" после "восьми лет карательных операций и обстрелов мирных городов и сел".

Фото: из открытых источников

Эти заявления Карелин сделал во время интервью с российской пропагандисткой Марией Бутиной на YouTube-канале. При этом он является известным приспешником режима Владимира Путина и открыто поддержал вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года. Кроме оправдания войны, спортсмен пожаловался на якобы притеснения русского языка в Украине, пытаясь создать образ якобы "пострадавшей стороны".

"Мы постоянно повторяли: не трогайте русский язык. У нас есть ядерное оружие. Не нужно переписывать историю. Я искренне надеялся, что здравый смысл заставит людей остановить эти нарушения. Но нам пришлось прибегнуть к силе российского оружия. И сейчас лучшие сыновья России воюют за российскую правду", — заявил Карелин.

Он также очертил свои мысленные условия завершения так называемой "СВО" (термин, используемый РФ вместо слова "война"): "Отказ от нацистской доктрины. Русский язык. Все".

Как уже писали "Комментарии", несмотря на заверения российского руководства о "нормальном ходе дел", в самой РФ напряжение растет. Экономические проблемы страны становятся главным фактором, влияющим на все сферы жизни и военную способность государства. Старший научный сотрудник по вопросам безопасности и обороны в организации "Друзья Европы", бывший заместитель помощника Генсека НАТО Джейми Ши, отмечает, что по состоянию на 2026 год Россия находится в достаточно слабой позиции, в частности из-за финансово-экономического кризиса.