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У РФ уже паніка: що змусить ворога відступати з України

Економічний та політичний експерт Загородній розповів, що змусить росіян відступати на фронті

8 червня 2026, 13:57
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Кречмаровская Наталия

Українські війська взяли під вогневий контроль важливі логістичні шляхи окупантів. Вже фіксується катастрофічна ситуація з пальним в окремих регіонах та у тимчасово окупованому Криму.

У РФ уже паніка: що змусить ворога відступати з України

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Економічний та політичний експерт Тарас Загородній зазначив, що у росіян дуже погані передчуття — вони проводять паралелі з Херсонською областю і бачать наскільки Україна системніше стала підходити до цих до таких речей (контролю логістики ворога, — ред.). За його словами, армія без забезпечення не працює. 

Щодо питання Кримського мосту, то за словами експерта, його вирішуватимуть військові. Однак, припустив, що він буде знищений. 

"Більш важливий з точки зору підриву обороноздатності — це енергоміст. Він якраз починається в Тамані. Це цей кабель, який вони перекидали на в бік Криму. Якщо там не буде електрики… Уявіть собі, палива немає, з харчами в Криму теж починаються проблеми починаються, а ще й електрика немає. Так це ж починається великий джекпот”, — зазначив експерт. 

За його словами, навіть у РФ визнають, що такі удари України зможуть повернути питання про кордони 1991 року, а лінія розмежування вже не актуальна. Загородній зазначив, що це можливо, адже якщо ще організуємо енергетичний колапс в Росії та на окупованій території, то росіянам важко буде утримувати захоплені території. Експерт припустив, що на росіян чекає багато сюрпризів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на економічному форумі в Санкт-Петербурзі чи не вперше прозвучали тези про поганий сценарій для Росії. Звісно, розповідали про максимальні бажання РФ, однак вже припускають, що все може обернутися значно гірше.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=j_X8fVXLAVo
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