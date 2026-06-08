У РФ уже паника: что заставит врага отступать из Украины

Украинские войска взяли под огневой контроль важные логистические пути оккупантов. Уже фиксируется катастрофическая ситуация с горючим в отдельных регионах и временно оккупированном Крыму.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний отметил, что у россиян очень плохие предчувствия — они проводят параллели с Херсонской областью и видят, насколько Украина системнее стала подходить к этим вещам (контролю логистики врага, — ред.). По его словам, армия без обеспечения не работает.

Что касается вопроса Крымского моста, то, по словам эксперта, его будут решать военные. Однако предположил, что он будет уничтожен.

"Более важный с точки зрения подрыва обороноспособности — это энергомост. Он как раз начинается в Тамани. Это этот кабель, который они опрокидывали на сторону Крыма. Если там не будет электричества... Представьте себе, топлива нет, с продовольствием в Крыму тоже начинаются проблемы, а еще и электричества нет. Так это начинается большой джекпот”, — отметил эксперт.

По его словам даже в РФ признают, что такие удары Украины смогут вернуть вопрос о границах 1991 года, а линия разграничения уже не актуальна. Загородний отметил, что это возможно, ведь если еще организуем энергетический коллапс в России и на оккупированной территории, то россиянам будет трудно удерживать захваченные территории. Эксперт предположил, что россиян ждет много сюрпризов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге едва ли не впервые прозвучали тезисы о плохом сценарии для России. Конечно, рассказывали о максимальных желаниях РФ, однако уже предполагают, что все может обернуться значительно хуже.