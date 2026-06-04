Справи вже погані: чому в Росії різко змінили риторику

На економічному форумі в Санкт-Петербурзі чи не вперше прозвучали тези про поганий сценарій для Росії. Звісно, розповідали про максимальні бажання РФ, однак вже припускають, що все може обернутися значно гірше.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів, чому у РФ змінили риторику.

“Те, що у них з’явився негативний варіант, який до цього з 2014 року вони не допускали та не заявляли про це в інформаційному просторі, це теж уже показник того, що справи їх не кращим чином. І вони вже замислюються. У Путіна є висловлення стосовно того, що, треба, можливо, в цьому році і завершувати. І тиснуть на нього, в тому числі ряд союзників, в першу чергу Китай”, — зазначив експерт.

За словами експерта, Китаю вигідна ця війна, однак вона вже починає шкодити китайцям. Проблеми в Росії і на фронті — просувань немає, кількість загиблих — велика. До того ж перспективи локдауну на півдні через роботу українських дронів не кращі.

“Тому закривати очі на це і подавати в такому вигляді своєму глибинному народу вже неможливо. Вони вимушені давати оцінку. І тому з'являється в тому числі негативний для них і позитивний для нас варіант”, — зазначив експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії знову фантазують про “приєднання” всієї України. Про свої апетити розповіли на економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

У Центрі стратегічних комунікацій розповіли, що спікери на формі відкрито обговорювали сценарій “приєднання” Одеси, Києва, Харкова та інших українських міст до РФ.



