Справи вже погані: чому в Росії різко змінили риторику

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Кречмаровская Наталия
На економічному форумі в Санкт-Петербурзі чи не вперше прозвучали тези про поганий сценарій для Росії. Звісно, розповідали про максимальні бажання РФ, однак вже припускають, що все може обернутися значно гірше.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів, чому у РФ змінили риторику.
За словами експерта, Китаю вигідна ця війна, однак вона вже починає шкодити китайцям. Проблеми в Росії і на фронті — просувань немає, кількість загиблих — велика. До того ж перспективи локдауну на півдні через роботу українських дронів не кращі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії знову фантазують про “приєднання” всієї України. Про свої апетити розповіли на економічному форумі в Санкт-Петербурзі.
У Центрі стратегічних комунікацій розповіли, що спікери на формі відкрито обговорювали сценарій “приєднання” Одеси, Києва, Харкова та інших українських міст до РФ.