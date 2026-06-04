logo_ukra

BTC/USD

62444

ETH/USD

1748.54

USD/UAH

44.35

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Справи вже погані: чому в Росії різко змінили риторику
commentss НОВИНИ Всі новини

Справи вже погані: чому в Росії різко змінили риторику

Чому у РФ заговорили про “поганий сценарій”: Романенко

4 червня 2026, 15:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На економічному форумі в Санкт-Петербурзі чи не вперше прозвучали тези про поганий сценарій для Росії. Звісно, розповідали про максимальні бажання РФ, однак вже припускають, що все може обернутися значно гірше.

Справи вже погані: чому в Росії різко змінили риторику

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів, чому у РФ змінили риторику. 

“Те, що у них з’явився негативний варіант, який до цього з 2014 року вони не допускали та не заявляли про це в інформаційному просторі, це теж уже показник того, що справи їх не кращим чином. І вони вже замислюються. У Путіна є висловлення стосовно того, що, треба, можливо, в цьому році і завершувати. І тиснуть на нього, в тому числі ряд союзників, в першу чергу Китай”, — зазначив експерт. 

За словами експерта, Китаю вигідна ця війна, однак вона  вже починає шкодити китайцям. Проблеми в Росії і на фронті — просувань немає, кількість загиблих — велика. До того ж перспективи локдауну на півдні через роботу українських дронів не кращі.

“Тому закривати очі на це і подавати в такому вигляді своєму глибинному народу вже неможливо. Вони вимушені давати оцінку. І тому з'являється в тому числі негативний для них і позитивний для нас варіант”, — зазначив експерт. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії знову фантазують про “приєднання” всієї України. Про свої апетити розповіли на економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

У Центрі стратегічних комунікацій розповіли, що спікери на формі відкрито обговорювали сценарій “приєднання” Одеси, Києва, Харкова та інших українських міст до РФ. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=hG2gzLwFrH8
Теги:

Новини

Всі новини