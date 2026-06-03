У РФ цього вже не приховують: назвали великі українські міста, які планують окупувати

У Росії знову фантазують про “приєднання” всієї України. Про свої апетити розповіли на економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій розповіли, що спікери на формі відкрито обговорювали сценарій “приєднання” Одеси, Києва, Харкова та інших українських міст до РФ.

“Навіть більше — це називали "хорошим сценарієм майбутнього". Інший варіант, який вони озвучують, — поразка Росії у війні проти України та НАТО. Тобто навіть у власних дискусіях Кремль уже подає війну не як "захист", а як спробу захоплення українських територій і міст”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що плани РФ до 2036 року, які були показані на економічному форумі:

“Гарний” для Кремля сценарій:

Окупація Києва, Одеси, Харкова та інших міст;

Розпад ЄС;

Поглинання України Росією або створення нової східнослов'янської держави.

“Поганий” для Кремля сценарій:

Поразка у війні та протистоянні з Заходом;

Вступ України до НАТО;

Різке зростання загроз безпеці та територіальній цілісності РФ;

Втрата всіх пострадянських країн.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що коли заходить мова про завершення війни, Росія не обмежується питанням окупованих територій. Кремль дедалі частіше озвучує низку додаткових вимог, які фактично спрямовані на капітуляцію України та зміну її державного устрою. А виведення ЗСУ із захоплених РФ територій називають тільки умовою для початку переговорів. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які додаткові умови може виставити Росія Україні для завершення війни.

Моделі ШІ сходяться у тому, що можливі російські умови виходять далеко за межі територіального питання й фактично спрямовані на обмеження суверенітету України.



