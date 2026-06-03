В РФ этого уже не скрывают: назвали крупные украинские города, которые планируют оккупировать

В России снова фантазируют о "присоединении" всей Украины. О своих аппетитах рассказали на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций рассказали, что спикеры на форме открыто обсуждали сценарий "присоединения" Одессы, Киева, Харькова и других украинских городов к РФ.

"Даже больше — это называли "хорошим сценарием будущего". Другой вариант, который они озвучивают, — поражение России в войне против Украины и НАТО. То есть даже в собственных дискуссиях Кремль уже представляет войну не как "защиту", а как попытку захвата украинских территорий и городов", — говорится в сообщении.

Отметим, что планы РФ до 2036 года, показанные на экономическом форуме:

"Хороший" для Кремля сценарий:

Оккупация Киева, Одессы, Харькова и других городов;

распад ЕС;

Поглощение Украины Россией или создание нового восточнославянского государства.

"Плохой" для Кремля сценарий:

Поражение в войне и противостоянии с Западом;

Вступление Украины в НАТО;

Резкий рост угроз сохранности и территориальной целостности РФ;

Утрата всех постсоветских стран.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что когда заходит речь о завершении войны, Россия не ограничивается вопросом оккупированных территорий. Кремль все чаще озвучивает ряд дополнительных требований, фактически направленных на капитуляцию Украины и изменение ее государственного устройства. А вывод ВСУ из захваченных РФ территорий называют только условием для начала переговоров. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие дополнительные условия может выставить Россия Украине для завершения войны.

Модели ИИ сходятся в том, что возможные российские условия выходят за рамки территориального вопроса и фактически направлены на ограничение суверенитета Украины.



