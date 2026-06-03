В РФ этого уже не скрывают: назвали крупные украинские города, которые планируют оккупировать

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В России снова фантазируют о "присоединении" всей Украины. О своих аппетитах рассказали на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций рассказали, что спикеры на форме открыто обсуждали сценарий "присоединения" Одессы, Киева, Харькова и других украинских городов к РФ.
Отметим, что планы РФ до 2036 года, показанные на экономическом форуме:
"Хороший" для Кремля сценарий:
Оккупация Киева, Одессы, Харькова и других городов;
распад ЕС;
Поглощение Украины Россией или создание нового восточнославянского государства.
"Плохой" для Кремля сценарий:
Поражение в войне и противостоянии с Западом;
Вступление Украины в НАТО;
Резкий рост угроз сохранности и территориальной целостности РФ;
Утрата всех постсоветских стран.
Напомним: портал "Комментарии" писал , что когда заходит речь о завершении войны, Россия не ограничивается вопросом оккупированных территорий. Кремль все чаще озвучивает ряд дополнительных требований, фактически направленных на капитуляцию Украины и изменение ее государственного устройства. А вывод ВСУ из захваченных РФ территорий называют только условием для начала переговоров. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие дополнительные условия может выставить Россия Украине для завершения войны.
Модели ИИ сходятся в том, что возможные российские условия выходят за рамки территориального вопроса и фактически направлены на ограничение суверенитета Украины.