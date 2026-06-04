Дела уже плохи: почему в России резко изменили риторику

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге чуть-ли не впервые прозвучали тезисы о плохом сценарии для России. Конечно, рассказывали о максимальных желаниях РФ, однако уже предполагают, что все может обернуться значительно хуже.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, почему в РФ сменили риторику.

"То, что у них появился отрицательный вариант, который до этого с 2014 года они не допускали и не заявляли об этом в информационном пространстве, это тоже уже показатель того, что дела их не лучшим образом. И они уже задумываются. У Путина есть высказывания по поводу того, что, надо, возможно, в этом году и завершать. И давят на него, в том числе.

По словам эксперта, Китаю выгодна эта война, однако она уже начинает вредить китайцам. Проблемы в России и на фронте – продвижений нет, количество погибших – велико. К тому же перспективы локдауна на юге из-за работы украинских дронов не лучше.

"Поэтому закрывать глаза на это и подавать в таком виде своему глубинному народу уже невозможно. Они вынуждены давать оценку. И поэтому появляется в том числе негативный для них и положительный для нас вариант", — отметил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России снова фантазируют о "присоединении" всей Украины. О своих аппетитах рассказали на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

В Центре стратегических коммуникаций рассказали, что спикеры на форме открыто обсуждали сценарий "присоединения" Одессы, Киева, Харькова и других украинских городов к РФ.



