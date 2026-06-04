Дела уже плохи: почему в России резко изменили риторику

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Кречмаровская Наталия
На экономическом форуме в Санкт-Петербурге чуть-ли не впервые прозвучали тезисы о плохом сценарии для России. Конечно, рассказывали о максимальных желаниях РФ, однако уже предполагают, что все может обернуться значительно хуже.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, почему в РФ сменили риторику.
По словам эксперта, Китаю выгодна эта война, однако она уже начинает вредить китайцам. Проблемы в России и на фронте – продвижений нет, количество погибших – велико. К тому же перспективы локдауна на юге из-за работы украинских дронов не лучше.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России снова фантазируют о "присоединении" всей Украины. О своих аппетитах рассказали на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
В Центре стратегических коммуникаций рассказали, что спикеры на форме открыто обсуждали сценарий "присоединения" Одессы, Киева, Харькова и других украинских городов к РФ.