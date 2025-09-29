logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У РФ уражений стратегічно важливий об'єкт: в Україні розповіли його важливість
commentss НОВИНИ Всі новини

У РФ уражений стратегічно важливий об'єкт: в Україні розповіли його важливість

У ЦПД пояснили, чим важливим є уражений завод "Електродеталь" у Брянській області

29 вересня 2025, 10:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч проти 29 вересня у Брянській області РФ було уражено Карачевський завод "Електродеталь". Це підприємство забезпечувало складання та ремонт сучасної зброї російської армії. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

У РФ уражений стратегічно важливий об'єкт: в Україні розповіли його важливість

Удар по заводу "Електродеталь". Фото: з відкритих джерел

Глава ЦПД уточнив, що "Електродеталь" спеціалізується на виготовленні електричних з'єднувачів та конекторів — базових компонентів для військової техніки.

Продукція заводу застосовується у системах управління ракетами, авіаційної та космічної техніки, бойових броньованих машинах (танках, БТР), а також у комплексах зв'язку та приладах управління.

"Фактично, "Електродеталь" — це частина російського військово-промислового комплексу, без якої зривається складання та ремонт сучасної зброї РФ", — пояснив він.

За словами голови ЦПД, завод виробляє десятки тисяч найменувань з'єднувачів, які йдуть у замкнуті контури електроніки бойових систем.

Раніше в мережі повідомлялося, що сьогодні вночі у Брянській області РФ прогримів вибух — під удар потрапив Карачівський завод "Електродеталь". Близько 00:30 місцевий губернатор повідомив про ракетну небезпеку в Карачівському районі. При цьому він не уточнив деталей щодо можливих прильотів.

Читайте також на порталі "Коментарі" – глава Білого дому Дональд Трамп дав свою згоду Україні завдавати ударів по території у глибині Росії. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Fox News підтвердив спецпосланець президента США по Україні Кіт Келлог, уточнивши, що це рішення також підтримують представники адміністрації Трампа.

На пряме запитання, чи президент США вважає, що Україна може завдавати ударів по Росії далекобійною зброєю, Келлог, відповів, що це було санкціоновано президентом.

"Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віце-президент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь — так. Використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Жодних притулків не існує", — сказав чиновник.




