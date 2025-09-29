У РФ уражений стратегічно важливий об'єкт: в Україні розповіли його важливість

У ніч проти 29 вересня у Брянській області РФ було уражено Карачевський завод "Електродеталь". Це підприємство забезпечувало складання та ремонт сучасної зброї російської армії. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Удар по заводу "Електродеталь". Фото: з відкритих джерел

Глава ЦПД уточнив, що "Електродеталь" спеціалізується на виготовленні електричних з'єднувачів та конекторів — базових компонентів для військової техніки.

Продукція заводу застосовується у системах управління ракетами, авіаційної та космічної техніки, бойових броньованих машинах (танках, БТР), а також у комплексах зв'язку та приладах управління.

"Фактично, "Електродеталь" — це частина російського військово-промислового комплексу, без якої зривається складання та ремонт сучасної зброї РФ", — пояснив він.

За словами голови ЦПД, завод виробляє десятки тисяч найменувань з'єднувачів, які йдуть у замкнуті контури електроніки бойових систем.

Раніше в мережі повідомлялося, що сьогодні вночі у Брянській області РФ прогримів вибух — під удар потрапив Карачівський завод "Електродеталь". Близько 00:30 місцевий губернатор повідомив про ракетну небезпеку в Карачівському районі. При цьому він не уточнив деталей щодо можливих прильотів.

