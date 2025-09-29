В РФ поражен стратегически важный объект: в Украине рассказали его важность

В ночь на 29 сентября в Брянской области РФ был поражен Карачевский завод "Электродеталь". Это предприятие обеспечивало сборку и ремонт современного оружия российской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Удар по заводу "Электродеталь". Фото: из открытых источников

Глава ЦПД уточнил, "Электродеталь" специализируется на изготовлении электрических соединителей и коннекторов — базовых компонентов для военной техники.

Продукция завода применяется в системах управления ракетами, авиационной и космической технике, боевых бронированных машинах (танках, БТР), а также в комплексах связи и приборах управления.

"Фактически, "Электродеталь" — это часть российского военно-промышленного комплекса, без которой срывается сборка и ремонт современного оружия РФ", — пояснил он.

По словам главы ЦПД, завод производит десятки тысяч наименований соединителей, которые идут в замкнутые контуры электроники боевых систем.

Ранее в сети сообщалось, что сегодня ночью в Брянской области РФ прогремел взрыв – под удар попал Карачевский завод "Электродеталь". Около 00:30 местный губернатор сообщил о ракетной опасности в Карачевском районе. При этом он не уточнил деталей относительно возможных прилетов.

