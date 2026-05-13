logo_ukra

BTC/USD

80955

ETH/USD

2301.05

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У РФ скандал навколо прихованої мобілізації молоді: хто загинув на фронті
commentss НОВИНИ Всі новини

У РФ скандал навколо прихованої мобілізації молоді: хто загинув на фронті

Перший підтверджений випадок смерті учасника програми Міноборони РФ викликав скандал довкола прихованої мобілізації молоді

13 травня 2026, 07:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Росії підтвердили першу загибель студента, завербованого в так звані війська безпілотних систем. Як повідомляє Російська служба BBC, 20-річний Валерій Аверін загинув лише через два тижні після завершення підготовки оператора дронів. Про це йдеться у оновленому звіті Інституту вивчення війни.

У РФ скандал навколо прихованої мобілізації молоді: хто загинув на фронті

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними журналістів, студент підписав контракт з Міноборони РФ у січні 2026 року в рамках масштабної кампанії із залучення молоді до нових підрозділів безпілотних систем. Вже 24 березня він завершив навчання, а на початку квітня востаннє зв'язався з матір'ю. До 8 квітня Аверіна було вбито на фронті.

Мати загиблого розповіла, що замість служби оператором безпілотників сина відправили до штурмового підрозділу. За її словами, російських новобранців "кинули прямо в м'ясорубку", де Валерій загинув після удару українського міномету.

Місцева влада Бурятії пізніше підтвердила смерть військового "під Луганськом". При цьому журналісти припускають, що Аверін міг служити в інженерно-саперному полку Східного військового округу, пов'язаному з університетом.

Історія викликала новий скандал навколо кампанії Міноборони РФ щодо набору студентів. Аналітики вважають, що Кремль намагається компенсувати зростання втрат і падіння числа добровольців прихованою мобілізацією молоді через програми "високотехнологічної служби".

Російські військові блогери раніше попереджали, що студентів, яких заманюють обіцянками служби в елітних дронових підрозділах, насправді можуть використовувати як звичайну піхоту на найнебезпечніших ділянках фронту.

За словами матері загиблого, їй також відомо як мінімум ще одного студента, який не повернувся з війни. Однак незалежного підтвердження цим даними поки що немає.

Читайте також на порталі "Коментарі" – все йде за планом Путіна: чому Кремлю тепер точно немає сенсу завершувати війну.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-12-2026/
Теги:

Новини

Всі новини