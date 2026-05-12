Все идет по плану Путина: почему Кремлю теперь точно нет смысла завершать войну

В последние дни, то ли под влиянием событий вокруг 9 мая или через часть заявления Путина, большая часть украинцев начала говорить о скором мире. Хотя, к сожалению, пока не существует никакого логического фактора, почему Путин должен завершить войну без достижения целей по Донбассу. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Эксперт отметил, экономика, конечно, ухудшилась, но есть война в Иране, которая позволяет РФ и дальше держать бюджет в относительно нормальном состоянии без проблем с внешними долгами, потому что их нет. Нет давления извне – Трамп не может, Китай пока не хочет. На горизонте существует вероятность дефицита энергоресурсов в Европе, которая, как верят в Кремле, может привести к диалогу по снятию санкций.

По словам Вадима Денисенко, внутренняя турбулентность пока не угрожает режиму, хотя и напрягает этот же режим. С точки зрения Путина, пока нет причин завершить войну без оккупации Донбасса.

"На этом фоне растяжка, в которой оказалось украинское общество, к сожалению, не имеет простых решений. И здесь, когда мы говорим о команде президента, уже невозможно управлять этими процессами в рамках информационных кампаний. Информационные кампании, без сложных структурных решений и изменений, де-факто исчерпали себя. Игра в перебивание одной проблемы созданием нового информпривода перестает работать. И не только потому, что вызовы становятся слишком высокими, а их, соответственно, нужно перекрывать еще "высшими" темами", – отметил эксперт.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа стремится оживить фактически зашедший в тупик дипломатический процесс и добиться хотя бы временной паузы в войне. Однако в Киеве такие переговоры вызывают все большую обеспокоенность.



