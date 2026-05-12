logo

BTC/USD

80533

ETH/USD

2273.16

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Все идет по плану Путина: почему Кремлю теперь точно нет смысла завершать войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Все идет по плану Путина: почему Кремлю теперь точно нет смысла завершать войну

Внутренняя турбулентность пока не угрожает режиму Путина, хотя и напрягает этот же режим

12 мая 2026, 16:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В последние дни, то ли под влиянием событий вокруг 9 мая или через часть заявления Путина, большая часть украинцев начала говорить о скором мире. Хотя, к сожалению, пока не существует никакого логического фактора, почему Путин должен завершить войну без достижения целей по Донбассу. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Все идет по плану Путина: почему Кремлю теперь точно нет смысла завершать войну

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, экономика, конечно, ухудшилась, но есть война в Иране, которая позволяет РФ и дальше держать бюджет в относительно нормальном состоянии без проблем с внешними долгами, потому что их нет. Нет давления извне – Трамп не может, Китай пока не хочет. На горизонте существует вероятность дефицита энергоресурсов в Европе, которая, как верят в Кремле, может привести к диалогу по снятию санкций.

По словам Вадима Денисенко, внутренняя турбулентность пока не угрожает режиму, хотя и напрягает этот же режим. С точки зрения Путина, пока нет причин завершить войну без оккупации Донбасса.

"На этом фоне растяжка, в которой оказалось украинское общество, к сожалению, не имеет простых решений. И здесь, когда мы говорим о команде президента, уже невозможно управлять этими процессами в рамках информационных кампаний. Информационные кампании, без сложных структурных решений и изменений, де-факто исчерпали себя. Игра в перебивание одной проблемы созданием нового информпривода перестает работать. И не только потому, что вызовы становятся слишком высокими, а их, соответственно, нужно перекрывать еще "высшими" темами", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — США пытаются добиться временного прекращения огня между Украиной и Россией, предлагая Москве возможное смягчение санкций. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа стремится оживить фактически зашедший в тупик дипломатический процесс и добиться хотя бы временной паузы в войне. Однако в Киеве такие переговоры вызывают все большую обеспокоенность.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости