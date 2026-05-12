Все йде по плану Путіна: чому Кремлю тепер точно немає сенсу завершувати війну

Внутрішня турбулентність поки не загрожує режиму Путіна, хоча й напружує цей самий режим

12 травня 2026, 16:15
Кравцев Сергей

Протягом останніх днів, чи то під впливом подій навколо 9 травня чи то через частину заяви Путіна, велика частина українців почала говорити про швидкий мир. Хоча, на жаль, поки не існує жодного логічного фактора, чому Путін має завершити війну без досягнення цілей по Донбасу. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, економіка, звичайно погіршилася, але є війна в Ірані, яка дозволяє РФ і далі тримати бюджет в відносно нормальному стані без жодних проблем із зовнішніми боргами, бо їх нема. Нема тиску ззовні – Трамп не може, Китай поки не хоче. На горизонті існує вірогідність дефіциту енергоресурсів в Європі, яка, як вірять у Кремлі, може призвести до діалогу по зняттю санкцій. 

За словами Вадима Денисенка, внутрішня турбулентність поки не загрожує режиму, хоча й напружує цей самий режим. З точки зору Путіна, не існує поки причин завершити війну без окупацію Донбасу. 

"На цьому фоні розтяжка в якій опинилося українське суспільство, на жаль, не має простих рішень. І тут, коли ми говоримо про команду президента, вже неможливо управляти цими процесами в межах інформаційних кампаній. Інформаційні кампанії, без складних структурних рішень і змін, де-факто, вичерпали себе. Гра в перебивання однієї проблеми створенням нового інформприводу, перестає працювати. І не лише тому, що виклики стають аж надто високими, а їх, відповідно, треба перекривати ще "вищими" темами", – зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США намагаються домогтися тимчасового припинення вогню між Україною та Росією, пропонуючи Москві можливе пом'якшення санкцій. Про це повідомляє Kyiv Independent з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

За даними видання, адміністрація президента США Дональда Трампа прагне оживити дипломатичний процес, що фактично зайшов у глухий кут, і домогтися хоча б тимчасової паузи у війні. Однак у Києві такі переговори викликають дедалі більше занепокоєння.




