В РФ скандал вокруг скрытой мобилизации молодежи: кто погиб на фронте

В России подтвердили первую гибель студента, завербованного в так называемые Войска беспилотных систем. Как сообщает Русская служба BBC, 20-летний Валерий Аверин погиб спустя всего две недели после завершения подготовки оператора дронов. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, студент подписал контракт с Минобороны РФ в январе 2026 года в рамках масштабной кампании по привлечению молодежи в новые подразделения беспилотных систем. Уже 24 марта он завершил обучение, а в начале апреля в последний раз связался с матерью. К 8 апреля Аверин был убит на фронте.

Мать погибшего рассказала, что вместо службы оператором беспилотников сына отправили в штурмовое подразделение. По ее словам, российских новобранцев "бросили прямо в мясорубку", где Валерий погиб после удара украинского миномета.

Местные власти Бурятии позднее подтвердили смерть военного "под Луганском". При этом журналисты предполагают, что Аверин мог служить в инженерно-саперном полку Восточного военного округа, связанном с его университетом.

История вызвала новый скандал вокруг кампании Минобороны РФ по набору студентов. Аналитики считают, что Кремль пытается компенсировать растущие потери и падение числа добровольцев скрытой мобилизацией молодежи через программы "высокотехнологичной службы".

Российские военные блогеры ранее предупреждали, что студентов, которых заманивают обещаниями службы в элитных дроновых подразделениях, на деле могут использовать как обычную пехоту на самых опасных участках фронта.

По словам матери погибшего, ей также известно как минимум еще об одном студенте, который не вернулся с войны. Однако независимого подтверждения этим данным пока нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — все идет по плану Путина: почему Кремлю теперь точно нет смысла завершать войну.



