У РФ шалені втрати: на який крок вирішив піти Путін, щоб продовжити війну

Російська влада формує умови для поетапного та обмеженого призову резервістів, щоб компенсувати втрати на війні проти України та уникнути масштабної мобілізації. Такого висновку дійшли аналітики Інститут вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За їхніми даними, низка останніх рішень свідчить про підготовку до примусового поповнення армії. Зокрема, Держдума РФ схвалила у першому читанні законопроект про посилення відповідальності за ухилення від військової служби. Документ може використовуватися не лише для покарання ухилістів, а й для придушення критики. Додатково обмеження зачепили інформаційний простір, включаючи заходи проти Telegram, що може свідчити про спробу знизити суспільне невдоволення.

Аналітики зазначають, що Володимир Путін прагне нормалізувати практику обмеженого призову, щоб підтримувати чисельність військ без оголошення нової мобілізації, подібної до кампанії 2022 року, яка викликала масовий відтік громадян з країни. Йдеться не про посилення армії, а про заміщення втрат на фронті.

Підготовка до цього процесу триває вже кілька місяців. Влада дозволила направляти резервістів на операції без офіційного оголошення мобілізації, розширила повноваження військкоматів і ввела цілорічний заклик на збори. За оцінкою експертів такі кроки свідчать про виснаження системи добровільного набору.

У ISW наголошують, що Кремль опинився перед складним вибором: зберегти темпи наступу, не спровокувавши внутрішньої кризи. Спроба впровадити прихований заклик також може посилювати тиск на Україну в переговорах, оскільки Москва прагне досягти своєї мети без політично ризикованих рішень усередині країни.

