В РФ безумные потери: на какой шаг решил пойти Путин, чтобы продолжить войну

Российские власти формируют условия для поэтапного и ограниченного призыва резервистов, чтобы компенсировать потери на войне против Украины и избежать масштабной мобилизации. К такому выводу пришли аналитики Институт изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По их данным, ряд последних решений указывает на подготовку к принудительному пополнению армии. В частности, Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект об усилении ответственности за уклонение от военной службы. Документ может использоваться не только для наказания уклонистов, но и для подавления критики призыва. Дополнительно ограничения коснулись информационного пространства, включая меры против Telegram, что может свидетельствовать о попытке снизить общественное недовольство.

Аналитики отмечают, что Владимир Путин стремится нормализовать практику ограниченного призыва, чтобы поддерживать численность войск без объявления новой мобилизации, подобной кампании 2022 года, которая вызвала массовый отток граждан из страны. Речь идет не об усилении армии, а о замещении потерь на фронте.

Подготовка к этому процессу продолжается уже несколько месяцев. Власти разрешили направлять резервистов на операции без официального объявления мобилизации, расширили полномочия военкоматов и ввели круглогодичный призыв на сборы. По оценке экспертов, такие шаги свидетельствуют об истощении системы добровольного набора.

В ISW подчеркивают, что Кремль оказался перед сложным выбором: сохранить темпы наступления, не спровоцировав внутренний кризис. Попытка внедрить скрытый призыв также может усиливать давление на Украину в переговорах, поскольку Москва стремится достичь своих целей без политически рискованных решений внутри страны.

