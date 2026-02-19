logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В РФ безумные потери: на какой шаг решил пойти Путин, чтобы продолжить войну
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ безумные потери: на какой шаг решил пойти Путин, чтобы продолжить войну

Аналитики предупреждают: Москва создает правовые и информационные условия для принудительного пополнения армии на фоне истощения добровольцев

19 февраля 2026, 11:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские власти формируют условия для поэтапного и ограниченного призыва резервистов, чтобы компенсировать потери на войне против Украины и избежать масштабной мобилизации. К такому выводу пришли аналитики Институт изучения войны (ISW).

В РФ безумные потери: на какой шаг решил пойти Путин, чтобы продолжить войну

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По их данным, ряд последних решений указывает на подготовку к принудительному пополнению армии. В частности, Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект об усилении ответственности за уклонение от военной службы. Документ может использоваться не только для наказания уклонистов, но и для подавления критики призыва. Дополнительно ограничения коснулись информационного пространства, включая меры против Telegram, что может свидетельствовать о попытке снизить общественное недовольство.

Аналитики отмечают, что Владимир Путин стремится нормализовать практику ограниченного призыва, чтобы поддерживать численность войск без объявления новой мобилизации, подобной кампании 2022 года, которая вызвала массовый отток граждан из страны. Речь идет не об усилении армии, а о замещении потерь на фронте.

Подготовка к этому процессу продолжается уже несколько месяцев. Власти разрешили направлять резервистов на операции без официального объявления мобилизации, расширили полномочия военкоматов и ввели круглогодичный призыв на сборы. По оценке экспертов, такие шаги свидетельствуют об истощении системы добровольного набора.

В ISW подчеркивают, что Кремль оказался перед сложным выбором: сохранить темпы наступления, не спровоцировав внутренний кризис. Попытка внедрить скрытый призыв также может усиливать давление на Украину в переговорах, поскольку Москва стремится достичь своих целей без политически рискованных решений внутри страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готова к уступкам: Зеленский допустил отвод войск, но выдвинул жесткое условие Кремлю.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости