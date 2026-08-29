У РФ щось назріває: навіщо Кремль захотів доступ до банківських та медичних даних росіян

Міноборони Росії, напевно, готує інфраструктуру, яка дозволить швидше провести новий заклик резервістів у разі відповідного рішення Володимира Путіна. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

Як зазначають аналітики, 28 серпня російське військове відомство опублікувало проект поправок до законодавства. Документ передбачає розширення переліку персональних даних, до яких російські військові зможуть отримувати доступ при оцінці громадян та військовослужбовців для певних військових посад.

Йдеться не лише про стандартну інформацію. У розпорядженні військових можуть виявитися відомості про реєстрацію, доходи та місце роботи, освіту, інвалідність, податки, банківські рахунки та стан здоров'я громадян, які перебувають на військовому обліку.

В ISW вважають, що ініціатива є частиною довгострокової спроби Росії створити єдину цифрову систему для керування закликом та мобілізацією. Розширений доступ до інформації дозволить швидше визначати, хто з росіян здатний проходити службу, та потенційно прискорити розгортання мобілізаційних механізмів.

Особливу увагу аналітики звертають на повідомлення про можливий примусовий заклик резервістів після виборів до Держдуми, намічених на 20 вересня. При цьому ISW наголошує: опублікований проект поправок не означає, що Путін вже ухвалив рішення про мобілізацію.

За оцінкою інституту, Москва радше створює умови на випадок такого рішення. При цьому нова система збору даних може використовуватися і без масштабного призову для звичайного комплектування армії та управління особовим складом.

Остаточне рішення про можливу мобілізацію, як вважають аналітики, залишається особистою прерогативою Путіна. Він враховуватиме ситуацію на фронті і те, наскільки такий крок може вплинути на стійкість російського режиму.

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