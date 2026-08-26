Директор ЦРУ в Москве: раскрыты причины тайного визита, стал ли мир ближе

Неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву породил больше вопросов, чем ответов. Официально повестка переговоров не раскрывается, однако само появление главы американской разведки в российской столице может свидетельствовать об обсуждении вопросов, выходящих далеко за пределы обычной дипломатии. Среди возможных тем – война в Украине, риски эскалации, Иран или передача Кремлю особого послания от Вашингтона. Почему, по-вашему, для этой миссии был избран именно директор ЦРУ, а не дипломатический канал? Может ли этот визит означать, что США располагают информацией о новых планах Кремля или пытаются предотвратить опасную эскалацию? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Джон Рэтклифф и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Есть несколько версий встречи, которая состоялась в Москве

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин так прокомментировал ситуацию:

"На самом деле, действительно, это беспрецедентная история, как минимум за последние пять лет. Потому что крайний раз подобная встреча была в 2021 году, и тогда был другой директор ЦРУ, другая администрация, и Бёрнс, насколько мы знаем теперь, тогда осенью 2021 года приезжал в Москву, и американцы говорили о том, что они знают, что Россия готовится к полномасштабному вторжению, ну и как бы предупреждали о том, что не надо этого делать, хотя, как мы теперь понимаем, в администрации Байдена считали, что вряд ли Россия на это решится. Но они тогда это фиксировали, и Бёрнс эту информацию доносил. После этого, действительно, контактов такого уровня с приездом в Россию не было, хотя контакты с директором ЦРУ, в принципе, между США и Россией были. Ну, например в 2022-2023 годах были встречи в Анкаре. Они тоже тогда касались вопроса ядерного оружия, о применении которого думала Россия".

Эксперт отметил, все это говорит о том, что такие встречи проходят, если есть какие-то очень важные вещи, которые нужно непублично обсудить и прийти к каким-то выводам. Получается, что, если мы говорим об этом визите, тут есть несколько ключевых версий.

"Во-первых, сразу же, понятно, в Киеве у нас напрашивается мысль о том, что это связано с переговорами, и это не исключено, потому что до этого достаточно часто, если не ошибаюсь, 6 или 7 раз в Россию ездил Уиткофф и Кушнер, но, как мы видим, переговорная позиция осталась прежней и не сильно продвинулась. Вполне может быть, что за последнее время в плане больше неформальном, а это как раз может свидетельствовать о более серьезном формате переговоров, велись обсуждения между Украиной, европейцами, США, и вот в итоге теперь директор ЦРУ эти вещи донес. То есть, мы можем предполагать, что это может быть, потому что параллельно мы слышали от европейцев и от Зеленского, как они видят на данный момент такое урегулирование. Речь об идее заморозить войну по линии соприкосновения, создать буферную зону и так далее", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Он добавил, чтобы постепенно перейти к воздушному, морскому, энергетическому перемирию, что сейчас обсуждается. По мнению Алексея Якубина, эта модель, в принципе, возможна и, возможно, директор ЦРУ пытался получить акцепцию со стороны России, как они в итоге это видят.

"Но я думаю, что там, кроме этого, очевидно, могли быть и другие вопросы, то есть как бы идея условно "двух Анкориджей" играет роль. Но возможно, на встрече подымался вопрос Ирана, потому что мы видим, что сложно получается у администрации Трампа закончить войну, которую они же и начали. И продолжаются определенные проблемы с Ормузским проливом. Может быть, со стороны США это была попытка прощупать эту линию, как Россия относится к возможному участию в переговорном треке с Ираном. Тем более это все происходит на фоне будущего визита Си Цзиньпина в Вашингтон. И, скорее всего, Трампу хотелось бы как-то закончить иранскую войну перед тем визитом, а визит запланирован уже на 20-е сентября", – высказался Алексей Якубин.

По его словам, сам по себе этот визит свидетельствует о том, что скорее прошлые модели взаимодействия не до конца сработали. То есть администрация Трампа не смогла достичь того, чего она хотела в том стиле коммуникации, который Трамп использовал, при помощи Кушнера и Уиткоффа. Поэтому Белый дом решили задействовать директора ЦРУ.

"Какая из этих версий в итоге будет воплощена в жизнь, мы увидим в ближайшие месяцы. Потому что понятно, что сейчас официальная позиция Вашингтона может быть в том, что это про обмены или еще про безопасность, кибербезопасность, как это с Бернсом обставлялось, а там на самом деле могут быть другие моменты. Потому что мы слышим о том, что там может обсуждаться тема, что американцы получили информацию о готовности России к гибридному нападению на одну из стран НАТО, то есть стран Балтии. Этим может быть обусловлена такая серьезность этой встречи. Но мне кажется, что, если это даже и так, то все равно все будет в итоге крутиться вокруг вопроса российско-украинской войны", – отметил Алексей Якубин.

Следующие шаги Кремля, Вашингтона и НАТО покажут, чем завершился визит

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, что директор ЦРУ Джон Ретклифф неожиданно прилетел в Москву. Визит не анонсировался. Повестка дня не раскрывается.

"И вот здесь начинается самое интересное. Это не обычная дипломатия. Когда необходимо обсуждать параметры политического соглашения, в Москву едут дипломаты, советники президента или спецпредставители. Когда едет директор ЦРУ, речь обычно идет о вопросах, которые не хотят или не могут обсуждать через обычные дипломатические каналы. Причем прямой канал между Ретклиффом и руководителем СВР России Сергеем Нарышкиным существует давно. Следовательно, для обычного разговора не обязательно было лично лететь в Москву. Значит, уровень вопроса – соответствующий", – отметил эксперт.

Он продолжает, Украина очевидна, но вряд ли единственная тема. Визит прошел в момент, когда попытки Вашингтона сдвинуть российско-украинские переговоры фактически зависли. При этом США попросили Украину воздержаться от ударов по Москве во время пребывания там Рэтклиффа. Это немаловажная деталь.

"Вашингтон заранее позаботился о условиях безопасности миссии и явно считает ее достаточно важной, чтобы минимизировать любой риск срыва переговоров. Что Рэтклифф мог привезти в Москву? Первое – Украина. Попытка понять, существует ли вообще простор для уговоров и где проходят настоящие, а не публично озвученные красные линии Кремля. Второе – управление эскалацией. Украинские удары по территории России, возможные российские ответы, ядерная риторика, риски прямого столкновения России с США или НАТО. Именно такие вопросы традиционно обсуждаются через закрытые каналы спецслужб. Третье – Иран и более широкая конфигурация отношений США-Россия. Москва остается одним из ключевых партнеров Тегерана, в то время как администрация Трампа усиливает давление на Иран. Пространство для крупного геополитического торга здесь очевидно. Четвертое – предупреждение. И вот этот вариант кажется особенно интересным. Потому что мы это уже видели. В ноябре 2021 года директор ЦРУ Уильям Бернс также прилетал в Москву. Тогда он привез Кремлю очень конкретное послание Вашингтона: США знают о подготовке России к войне против Украины и предупреждают о последствиях. Предупреждение не сработало. Спустя три с половиной месяца, 24 февраля 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому нынешний визит директора ЦРУ в Москву невозможно воспринимать как очередной дипломатический эпизод", – отметил экс-дипломат.

Вадим Трюхан продолжает, особенно учитывая, что Европа сейчас все больше говорит о возможности новой российской агрессии, а отношения России и НАТО остаются на самом опасном уровне за десятилетия.

"И потому главный вопрос сегодня звучит гораздо жестче: что именно Вашингтон знает в этот раз? Какое послание Трампа Рэтклифф привез в Москву? И куда Россия собирается вторгнуться на этот раз? В 2021 году директор ЦРУ приехал предупредить Кремль. Через несколько месяцев началась величайшая война в Европе после Второй мировой. Теперь директор ЦРУ снова в Москве. Следить следует не столько за официальными заявлениями после визита, сколько за следующими шагами Кремля, Вашингтона и НАТО. Именно они покажут, о чем на самом деле говорили за закрытыми дверями", – подытожил эксперт.

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