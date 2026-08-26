Директор ЦРУ у Москві: розкрито причини таємного візиту, чи став мир ближче

Несподіваний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви породив більше запитань, ніж відповіді. Офіційно порядок денний переговорів не розкривається, проте сама поява глави американської розвідки в російській столиці може свідчити про обговорення питань, що виходять далеко за межі звичайної дипломатії. Серед можливих тем – війна в Україні, ризики ескалації, Іран чи передача Кремлю особливого листа від Вашингтона. Чому, на вашу думку, для цієї місії було обрано саме директора ЦРУ, а не дипломатичного каналу? Чи може цей візит означати, що США мають інформацію про нові плани Кремля або намагаються запобігти небезпечній ескалації? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Джон Реткліфф та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Є кілька версій зустрічі, що відбулася у Москві

Кандидат політичних наук, політолог Олексій Якубін так прокоментував ситуацію:

"Насправді, це дійсно безпрецедентна історія, як мінімум за останні п'ять років. Тому що останній раз подібна зустріч була в 2021 році, і тоді був інший директор ЦРУ, інша адміністрація, і Бернс, наскільки ми знаємо тепер, тоді восени 2021 року приїжджав до Москви, і американці говорили про те, що вони знають, що Росія готується до повномасштабного вторгнення, ну і, як ми тепер розуміємо, що в адміністрації Байдена вважали, що навряд чи Росія на це зважиться. Але вони тоді це фіксували, і Бернс цю інформацію доносив. Після цього дійсно контактів такого рівня з приїздом до Росії не було, хоча контакти з директором ЦРУ, в принципі, між США та Росією були. Ну, наприклад, у 2022-2023 роках були зустрічі в Анкарі. Вони також стосувалися питання ядерної зброї, про застосування якої думала Росія".

Експерт зазначив, що все це говорить про те, що такі зустрічі відбуваються, якщо є якісь дуже важливі речі, які потрібно непублічно обговорити і дійти якихось висновків. Виходить, що, якщо ми говоримо про цей візит, тут є кілька ключових версій.

"По-перше, відразу ж, зрозуміло, у Києві у нас напрошується думка про те, що це пов'язано з переговорами, і це не виключено, тому що до цього досить часто, якщо не помиляюся, 6 чи 7 разів до Росії приїздив Віткофф та Кушнер, але, як ми бачимо, переговорна позиція залишилася колишньою і не сильно просунулася. Цілком можливо, що останнім часом у плані більш неформальному, а це якраз може свідчити про більш серйозний формат переговорів, велися обговорення між Україною, європейцями, США, і ось у підсумку тепер директор ЦРУ ці речі доніс. Тобто ми можемо припускати, що це може бути, тому що паралельно ми чули від європейців та від Зеленського, як вони бачать зараз таке врегулювання. Йдеться про ідею заморозити війну по лінії зіткнення, створити буферну зону тощо", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Він додав, щоб поступово перейти до повітряного, морського, енергетичного перемир'я, що зараз обговорюється. На думку Олексія Якубіна, ця модель, в принципі, можлива і, можливо, директор ЦРУ намагався отримати акцепцію з боку Росії, як вони це в результаті бачать.

"Але я думаю, що там, крім цього, очевидно, могли бути й інші питання, тобто як би ідея умовно "двох Анкоріджів" відіграє роль. Але можливо, на зустрічі порушувалося питання Ірану, тому що ми бачимо, що складно виходить адміністрації Трампа закінчити війну, яку вони ж і почали. І продовжуються певні проблеми з Ормузькою протокою. Можливо, з боку США це була спроба промацати цю лінію, як Росія стосується можливої участі в переговорному треку з Іраном. Тим більше, це все відбувається на тлі майбутнього візиту Сі Цзіньпіна до Вашингтона. І, найімовірніше, Трампу хотілося б якось закінчити іранську війну перед тим візитом, а візит заплановано вже на 20 вересня", – висловився Олексій Якубін.

За його словами, сам по собі цей візит свідчить про те, що швидше за минулі моделі взаємодії не до кінця спрацювали. Тобто адміністрація Трампа не змогла досягти того, чого вона хотіла у тому стилі комунікації, який Трамп використав, за допомогою Кушнера та Уіткоффа. Тому Білий дім вирішили задіяти директора ЦРУ.

"Яка з цих версій у результаті буде втілена в життя, ми побачимо найближчими місяцями. Тому що зрозуміло, що зараз офіційна позиція Вашингтона може бути в тому, що це про обміни або про безпеку, кібербезпеку, як це з Бернсом обставлялося, а там насправді можуть бути інші моменти. Тому що ми чуємо про те, що може обговорюватися тема, що американці отримали інформацію про готовність Росії до гібридного нападу на одну з країн НАТО, тобто країн Балтії. Цим може бути зумовлена така серйозність зустрічі. Але мені здається, що, якщо це навіть і так, то все одно все крутитиметься навколо питання російсько-української війни", – зазначив Олексій Якубін.

Наступні кроки Кремля, Вашингтона та НАТО покажуть, чим завершився візит

Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан зазначив, директор ЦРУ Джон Реткліфф несподівано прилетів до Москви. Візит не анонсувався. Порядок денний не розкривається.

"І ось тут починається найцікавіше. Це не звичайна дипломатія. Коли потрібно обговорювати параметри політичної угоди, до Москви їдуть дипломати, радники президента або спецпредставники. Коли їде директор ЦРУ, зазвичай йдеться про питання, які не хочуть або не можуть обговорювати через звичайні дипломатичні канали. Причому прямий канал між Реткліффом і керівником СЗР Росії Сергієм Наришкіним існує давно. Отже, для звичайної розмови не обов’язково було особисто летіти до Москви. Значить, рівень питання – відповідний", – зазначив експерт.

Він продовжує, Україна – очевидна, але навряд чи єдина тема. Візит відбувся в момент, коли спроби Вашингтона зрушити російсько-українські переговори фактично зависли. При цьому США попросили Україну утриматися від ударів по Москві на час перебування там Реткліффа. Це важлива деталь.

"Вашингтон заздалегідь подбав про безпекові умови місії і явно вважає її достатньо важливою, щоб мінімізувати будь-який ризик зриву переговорів. Що Реткліфф міг привезти до Москви? Перше – Україна. Спроба зрозуміти, чи існує взагалі простір для домовленостей і де проходять справжні, а не публічно озвучені червоні лінії Кремля. Друге – управління ескалацією. Українські удари по території Росії, можливі російські відповіді, ядерна риторика, ризики прямого зіткнення Росії зі США або НАТО. Саме такі питання традиційно обговорюються через закриті канали спецслужб. Третє – Іран і ширша конфігурація відносин США–Росія. Москва залишається одним із ключових партнерів Тегерана, тоді як адміністрація Трампа посилює тиск на Іран. Простір для великого геополітичного торгу тут очевидний. Четверте – попередження. І ось цей варіант видається особливо цікавим. Тому що ми це вже бачили. У листопаді 2021 року директор ЦРУ Вільям Бернс також прилітав до Москви. Тоді він привіз Кремлю дуже конкретне послання Вашингтона: США знають про підготовку Росії до великої війни проти України і попереджають про наслідки. Попередження не спрацювало. Через три з половиною місяці, 24 лютого 2022 року, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Тому нинішній візит директора ЦРУ до Москви неможливо сприймати просто як черговий дипломатичний епізод", – зазначив екс-дипломат.

Вадим Трюхан продовжує, особливо з огляду на те, що Європа зараз дедалі більше говорить про можливість нової російської агресії, а відносини Росії та НАТО залишаються на найнебезпечнішому рівні за десятиліття.

"І тому головне питання сьогодні звучить значно жорсткіше: що саме Вашингтон знає цього разу? Яке послання Трампа Реткліфф привіз до Москви? І, куди Росія збирається вторгнутися цього разу? У 2021 році директор ЦРУ приїхав попередити Кремль. Через кілька місяців почалася найбільша війна в Європі після Другої світової. Тепер директор ЦРУ знову в Москві. Стежити варто не стільки за офіційними заявами після візиту, скільки за наступними кроками Кремля, Вашингтона і НАТО. Саме вони покажуть, про що насправді говорили за зачиненими дверима", – підсумував експерт.

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