В РФ что-то назревает: зачем Кремль захотел доступ к банковским и медицинским данным россиян

Минобороны России, вероятно, готовит инфраструктуру, которая позволит быстрее провести новый призыв резервистов в случае соответствующего решения Владимира Путина. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Как отмечают аналитики, 28 августа российское военное ведомство опубликовало проект поправок к законодательству. Документ предусматривает расширение перечня персональных данных, к которым российские военные смогут получать доступ при оценке граждан и военнослужащих для определённых военных должностей.

Речь идёт не только о стандартной информации. В распоряжении военных могут оказаться сведения о регистрации, доходах и месте работы, образовании, инвалидности, налогах, банковских счетах и состоянии здоровья граждан, состоящих на воинском учёте.

В ISW считают, что инициатива является частью долгосрочной попытки России создать единую цифровую систему для управления призывом и мобилизацией. Расширенный доступ к информации позволит быстрее определять, кто из россиян способен проходить службу, и потенциально ускорить развёртывание мобилизационных механизмов.

Особое внимание аналитики обращают на сообщения о возможном принудительном призыве резервистов после выборов в Госдуму, намеченных на 20 сентября. При этом ISW подчёркивает: опубликованный проект поправок не означает, что Путин уже принял решение о мобилизации.

По оценке института, Москва скорее создаёт условия на случай такого решения. При этом новая система сбора данных может использоваться и без масштабного призыва – для обычного комплектования армии и управления личным составом.

Окончательное решение о возможной мобилизации, как считают аналитики, остаётся личной прерогативой Путина. Он будет учитывать ситуацию на фронте и то, насколько такой шаг может повлиять на устойчивость российского режима.

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