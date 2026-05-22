Головна Новини Суспільство Війна з Росією У РФ щось назріває: Буданов зробив нітрируючу заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

У РФ щось назріває: Буданов зробив нітрируючу заяву

Кирило Буданов вважає, що Кремль йде на такі заходи, які можуть спричинити негативну реакцію суспільства

22 травня 2026, 07:13
Кравцев Сергей

Останні заяви та кроки Кремля вказують на підготовку до непопулярних рішень усередині Росії та посилення контролю над інформаційним середовищем та суспільною свідомістю. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Кирила Буданова.

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Глава Офісу президента зазначив, що путінський режим веде системну роботу з населенням на тимчасово окупованих територіях України, використовуючи постійне повторення тих самих інформаційних повідомлень.

Він зазначив, що такі методи спрямовані на поступове витіснення української ідентичності.

У відповідь Україна, за його оцінкою, має посилювати власні комунікації із громадянами на цих територіях.

Окремо Кирило Буданов звернув увагу на внутрішню політику РФ, включаючи обмеження доступу до закордонних месенджерів та поступове звуження інтернет-простору. Буданов вважає, що такі заходи можуть бути пов'язані з підготовкою до прийняття рішень, які можуть викликати негативну реакцію суспільства, оскільки контроль інформації дозволяє формувати повістку, що повністю керується.

Глава Офісу президента зазначив, що реальна ситуація на фронті не збігається з тим, що намагається подавати Кремль через своїх пропагандистів.

За його словами, зміна риторики Москви – від обіцянок швидких результатів до нових політичних формулювань – показує коригування початкових цілей на фоні затяжної війни.

Буданов підкреслив, що війна має виражений інформаційний та історичний вимір.

Він наголосив на важливості відновлення правди про українську історію та зміцнення національної ідентичності як елемента протидії зовнішньому впливу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі почали знижувати цілі війни: Буданов заявив про нову тактику Москви.




Джерело: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/525
