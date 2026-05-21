Война с Россией В Кремле начали снижать цели войны: Буданов заявил о новой тактике Москвы
В Кремле начали снижать цели войны: Буданов заявил о новой тактике Москвы

Россия больше не говорит о полном подчинении Украины и готовит население к “урезанной победе”

21 мая 2026, 15:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что российские власти постепенно меняют риторику о целях войны против Украины, поскольку не смогли добиться первоначальных задач. По его словам, Кремль вынужден снижать планку ожиданий и адаптировать пропаганду под затянувшийся конфликт.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Выступая на Kyiv Stratcom Forum 2026, Буданов отметил, что Москва все чаще продвигает новые формулировки “победы”, пытаясь подготовить российское общество к реальности, в которой заявленные в начале вторжения цели так и не были достигнуты.

По словам главы ОП, одним из новых нарративов Кремля стало требование о внеблоковом и безъядерном статусе Украины. 

Кирилл Буданов считает это признаком того, что российское руководство постепенно смещает акценты и пытается представить даже частичные результаты как стратегический успех.

“Каждый раз эта планка снижается. Все это видят”, — подчеркнул Кирилл Буданов.

Глава Офиса президента обратил внимание, что в начале полномасштабной войны Москва фактически рассчитывала на полный контроль над Украиной и быстрое достижение политических целей. Однако затяжное сопротивление Киева, поддержка Запада и проблемы российской армии вынудили Кремль менять риторику.

Теперь, по мнению главы ОП, российские власти пытаются убедить собственное население, что отказ Украины от вступления в военные союзы уже можно считать “победой” России.

Он отметил, что подобная трансформация является закономерной для любой затяжной войны, когда реальные результаты на фронте не соответствуют первоначальным ожиданиям власти.

На фоне продолжающихся боевых действий и отсутствия решающих успехов Москва все активнее ищет способы сохранить внутреннюю поддержку войны, меняя информационные акценты и постепенно снижая масштаб заявленных целей.

Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4125777-budanov-rosia-znizue-planku-svoih-cilej-u-vijni-proti-ukraini.html
