У Кремлі почали знижувати цілі війни: Буданов заявив про нову тактику Москви

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що російська влада поступово змінює риторику про цілі війни проти України, оскільки не змогла досягти початкових завдань. За його словами, Кремль змушений знижувати планку очікувань і адаптувати пропаганду під тривалий конфлікт.

Виступаючи на Kyiv Stratcom Forum 2026, Буданов зазначив, що Москва все частіше просуває нові формулювання "перемоги", намагаючись підготувати російське суспільство до реальності, в якій заявлені на початку вторгнення цілі так і не були досягнуті.

За словами голови ОП, одним із нових наративів Кремля стала вимога про позаблоковий та без'ядерний статус України.

Кирило Буданов вважає це ознакою того, що російське керівництво поступово зміщує акценти і намагається подати навіть часткові результати як стратегічний успіх.

"Щоразу ця планка знижується. Все це бачать", — підкреслив Кирило Буданов.

Глава Офісу президента звернув увагу, що на початку повномасштабної війни Москва фактично розраховувала на повний контроль над Україною та швидке досягнення політичних цілей. Проте затяжний опір Києва, підтримка Заходу та проблеми російської армії змусили Кремль змінювати риторику.

Тепер, на думку глави ОП, російська влада намагається переконати власне населення, що відмову України від вступу до військових союзів уже можна вважати "перемогою" Росії.

Він зазначив, що подібна трансформація є закономірною для будь-якої затяжної війни, коли реальні результати на фронті не відповідають початковим очікуванням влади.

На тлі бойових дій, що тривають, і відсутності вирішальних успіхів Москва все активніше шукає способи зберегти внутрішню підтримку війни, змінюючи інформаційні акценти і поступово знижуючи масштаб заявлених цілей.

