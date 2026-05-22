В РФ что-то назревает: Буданов сделал нитрирующее заявление

Последние заявление и шаги Кремля указывают на подготовку к непопулярным решениям внутри России и усиление контроля над информационной средой и общественным сознанием. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Кирилла Буданова.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Глава Офиса президента отметил, путинский режим ведет системную работу с населением на временно оккупированных территориях Украины, используя постоянное повторение одних и тех же информационных сообщений.

Он отметил, что подобные методы направлены на постепенное вытеснение украинской идентичности.

В ответ Украина, по его оценке, должна усиливать собственные коммуникации с гражданами на этих территориях.

Отдельно Кирилл Буданов обратил внимание на внутреннюю политику РФ, включая ограничения доступа к зарубежным мессенджерам и постепенное сужение интернет-пространства. Буданов считает, что такие меры могут быть связаны с подготовкой к принятию решений, которые могут вызвать негативную реакцию общества, поскольку контроль информации позволяет формировать полностью управляемую повестку.

Глава Офиса президента отметил, что реальная ситуация на фронте не совпадает с тем, что пытается подавать Кремль через своих пропагандистов.

По его словам, смена риторики Москвы – от обещаний быстрых результатов до новых политических формулировок – показывает корректировку первоначальных целей на фоне затяжной войны.

Буданов подчеркнул, что война имеет выраженное информационное и историческое измерение.

Он отметил важность восстановления правды об украинской истории и укрепления национальной идентичности как элемента противодействия внешнему влиянию.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле начали снижать цели войны: Буданов заявил о новой тактике Москвы.



