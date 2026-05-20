Війна з Росією У РФ різко змінилися настрої: що тепер вимагають москвичі
У РФ різко змінилися настрої: що тепер вимагають москвичі

Військовий Сазонов розповів, як змінилися настрої москвичів після обстрілу Москви

20 травня 2026, 14:58
Кречмаровская Наталия

Росія п’ятий рік проводить кровопролитну війну проти України — не тільки на фронті, а й завдає ракетно-дронових ударів по всій території. При цьому більшість росіян раніше схвалювала рішення лідера РФ Володимира Путіна — закликали до нових ще більш жорстоких обстрілів, окупації тощо. Однак настрої, принаймні в Москві вже змінилися. 

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що з паніки москвичів тішилися не тільки українці, а й росіяни з інших областей, куди раніше “прилітало”, а в Москву — ні. Адже Москва, як зазначив Сазонов, була захищена максимально. 

“Це для них шок, тому що москвичі насправді ігнорували війну. Їх це особливо так не стосувалось. Якщо ти лояльний до влади, не виходиш на якість протести з вимогою миру, то все більш-менш спокійно. Їх особливо не чіпали й удари та пожежі в інших регіонах — “горить Туапсе і що — ми все одно за кордоном відпочиваємо”. Тепер прилетіло і до них. І вони, звісно, шоковані”, — зауважив військовий. 

Сазонов розповів, що після атаки по Москві дивився російські пабліки і був здивований.

“Виявляється, москвичі дуже-дуже, як кажуть російською кажуть, “обучаемые”. Немає прокльонів на адресу України, немає криків зруйнувати Київ, немає закликів вдарити ядеркою. Є розуміння. Вони кажуть: "Ну що, нащо ми в це вписались? Нащо ми туди полізли, щоб оце отримати?". Тобто вони розуміють причини, наслідки і відкрито закликають, що давайте тепер візьмемо цього СВОшного пі*** і віддамо українцям, щоб вони в нас не стріляли”, — розповів військовий ЗСУ. 

Сазонов зазначив, що “ліки” подіяли на москвичів з першого, тож, за його словами, потрібно продовжувати “лікування”. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що насправді Росія готує в Білорусі.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=W1bP4HFHYB8
