В РФ резко изменились настроения: что теперь требуют москвичи

Россия пятый год проводит кровопролитную войну против Украины – не только на фронте, но и наносит ракетно-дроновые удары по всей территории. При этом большинство россиян ранее одобряло решение лидера РФ Владимира Путина — призвали к новым еще более жестоким обстрелам, оккупации и тому подобное. Однако настроения, по крайней мере, в Москве уже изменились.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что паникой москвичей радовались не только украинцы, но и россияне из других областей, куда раньше "прилетало", а в Москву — нет. Ведь Москва, как отметил Сазонов, была максимально защищена.

"Это для них шок, потому что москвичи на самом деле игнорировали войну. Их это особенно так не касалось. Если ты лоялен к власти, не выходишь на качество протесты с требованием мира, то все более-менее спокойно. Их особо не трогали и удары и пожары в других регионах — "горит Туапсе и что — мы все равно за границей отдыхаем". Теперь прилетело и к ним. И они, конечно, в шоке”, — заметил военный.

Сазонов рассказал, что после атаки по Москве смотрел русские паблики и был удивлен.

"Оказывается, москвичи очень-очень, как говорят на русском говорят, "обучаемые". Нет проклятий в адрес Украины, нет криков разрушить Киев, нет призывов ударить ядеркой. Есть понимание. Они говорят: "Ну что, зачем мы в это вписались? Зачем мы туда полезли, чтобы это получить?". То есть они понимают причины, последствия и открыто призывают, что давайте теперь возьмем этого СВОшного пи*** и отдадим украинцам, чтобы они в нас не стреляли", — рассказал военный ВСУ.

Сазонов отметил, что "лекарство" подействовало на москвичей с первого, поэтому, по его словам, нужно продолжать "лечение".

