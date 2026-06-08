У РФ провали на фронті: на які кроки змушений йти Путін

Різні джерела заявляють про погіршення бойової ефективності російських військ, незважаючи на використання різних методів картографування для візуалізації ситуації на полі бою. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Чи це так? Про що говорять нові заяви Путіна? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, зібравши думки експертів.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За п'ять тижнів росіяни втратили понад 33 тисячі своїх військовослужбовців.

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко заявив, що Путін на фоні проблем на фронті в Україні змушений особисто брати участь у пропаганді війни, якою раніше займалися його офіційні речники.

"Путін вимушений приймати в цьому участь, оскільки ситуація і результати бойових дій стають гіршими від місяця до місяця, від тижня і до тижня. За травень-червень росіяни на 1 км мають десь 1500 втрат своїх військовослужбовців. А в цілому втратили за п'ять тижнів понад 33 000 своїх військовослужбовців. Тобто продовжується дуже важлива для нас тенденція, яка сформувалась з грудня місяця минулого року, що армія російська втрачає більше, ніж спроможна постачати", — сказав Романенко.

Він додав, що на тлі цього Путін змушений повертатися до питання оголошення часткової мобілізації у Росії.

"Часткову мобілізацію офіційну, хоча й таємну, він проводить уже й зараз у зв'язку з такою ситуацією, яка складається на фронті. І це відображає загальний стан, оскільки з такими показниками здійснювати наступ за планом, який вони сформували на весну-літо 2026 року дуже проблематично", — додав Романенко.

Просування російських сил на 14 квадратних кілометрів на місяць не можна вважати значним успіхом

Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі "Радіо NV", що за підсумками травня ефективність наступальних дій російської армії виявилася справді вкрай низькою. Літній етап наступальної кампанії фактично втратив динаміку та близький до повного виснаження.

За його словами, наступ, який російські війська продовжують з 2023 року, поступово втрачає потенціал. Експерт зазначив, що саме зараз стає помітним, як ця кампанія вичерпує свої можливості. Якщо оцінювати результати наступальних операцій за травень, то вони, на його думку, практично відсутні.

Денис Попович наголосив, що просування російських сил на 14 квадратних кілометрів за місяць не можна вважати значним успіхом. Він вважає, що найближчим часом російська армія продовжуватиме аналогічні спроби наступу, зосередившись насамперед на напрямках у Донецькій області, а також намагаючись активізувати дії в Запорізькому регіоні.

За словами оглядача, на південній ділянці фронту в районі Запоріжжя російські загарбники подекуди змушені відходити назад. Незважаючи на це, плани щодо відновлення наступальних операцій там зберігаються.

"Наскільки вони зможуть реалізувати ці наміри в Запорізькій області — викликає серйозні сумніви. Причина полягає в ударах по логістичних маршрутах, наслідки яких уже відчуваються на півдні. Аналогічна робота ведеться і на східному напрямку. Ми вже чули про фактичний контроль повітряного простору аж до кордону з російською федерацією в Луганській області. Подібні процеси спостерігаються і в Донецькій області", — зазначив Попович.

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