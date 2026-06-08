У РФ провалы на фронте: на какие шаги вынужден идти Путин

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Кравцев Сергей
Различные источники заявляют об ухудшении боевой эффективности российских войск, несмотря на использование различных методов картографирования для визуализации ситуации на поле боя. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). Действительно ли это так? О чем говорят новые заявление Путина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант, бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что Путин на фоне проблем на фронте в Украине вынужден лично участвовать в пропаганде войны, которой ранее занимались его официальные спикеры.
Он добавил, что на фоне этого Путин вынужден возвращаться к вопросу объявления частичной мобилизации в России.
Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире "Радио NV", что по итогам мая эффективность наступательных действий российской армии оказалась действительно крайне низкой. Летний этап наступательной кампании фактически утратил динамику и близок к полному истощению.
По его словам, наступление, которое российские войска продолжают с 2023 года, постепенно теряет потенциал. Эксперт отметил, что именно сейчас становится заметно, как эта кампания исчерпывает свои возможности. Если оценивать результаты наступательных операций за май, то они, по его мнению, практически отсутствуют.
Денис Попович акцентировал, что продвижение российских сил на 14 квадратных километров за месяц нельзя считать значительным успехом. Он полагает, что в ближайшее время российская армия продолжит предпринимать аналогичные попытки наступления, сосредоточившись прежде всего на направлениях в Донецкой области, а также пытаясь активизировать действия в Запорожском регионе.
По словам обозревателя, на южном участке фронта в районе Запорожья российские захватчики местами вынуждены отходить назад. Несмотря на это, планы по возобновлению наступательных операций там сохраняются.
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