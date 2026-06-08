У РФ провалы на фронте: на какие шаги вынужден идти Путин

Различные источники заявляют об ухудшении боевой эффективности российских войск, несмотря на использование различных методов картографирования для визуализации ситуации на поле боя. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). Действительно ли это так? О чем говорят новые заявление Путина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

За пять недель россияне потеряли более 33 000 своих военнослужащих

Генерал-лейтенант, бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что Путин на фоне проблем на фронте в Украине вынужден лично участвовать в пропаганде войны, которой ранее занимались его официальные спикеры.

"Путин вынужден принимать в этом участие, поскольку ситуация и результаты боевых действий ухудшаются от месяца к месяцу, от недели к неделе. За май-июнь россияне на 1 км несут около 1500 потерь своих военнослужащих. А в целом потеряли за пять недель более 33 000 своих военнослужащих. То есть продолжается очень важная для нас тенденция, сформировавшаяся с декабря прошлого года, что российская армия теряет больше, чем способна пополнять", — сказал Романенко.

Он добавил, что на фоне этого Путин вынужден возвращаться к вопросу объявления частичной мобилизации в России.

"Частичную мобилизацию — официальную, хотя и тайную — он проводит уже сейчас в связи с ситуацией, которая складывается на фронте. И это отражает общее состояние, поскольку с такими показателями осуществлять наступление по плану, который они сформировали на весну-лето 2026 года, очень проблематично", — добавил Романенко.

Продвижение российских сил на 14 квадратных километров за месяц нельзя считать значительным успехом

Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире "Радио NV", что по итогам мая эффективность наступательных действий российской армии оказалась действительно крайне низкой. Летний этап наступательной кампании фактически утратил динамику и близок к полному истощению.

По его словам, наступление, которое российские войска продолжают с 2023 года, постепенно теряет потенциал. Эксперт отметил, что именно сейчас становится заметно, как эта кампания исчерпывает свои возможности. Если оценивать результаты наступательных операций за май, то они, по его мнению, практически отсутствуют.

Денис Попович акцентировал, что продвижение российских сил на 14 квадратных километров за месяц нельзя считать значительным успехом. Он полагает, что в ближайшее время российская армия продолжит предпринимать аналогичные попытки наступления, сосредоточившись прежде всего на направлениях в Донецкой области, а также пытаясь активизировать действия в Запорожском регионе.

По словам обозревателя, на южном участке фронта в районе Запорожья российские захватчики местами вынуждены отходить назад. Несмотря на это, планы по возобновлению наступательных операций там сохраняются.

"Насколько они смогут реализовать эти намерения в Запорожской области — вызывает серьезные сомнения. Причина заключается в ударах по логистическим маршрутам, последствия которых уже ощущаются на юге. Аналогичная работа ведется и на восточном направлении. Мы уже слышали о фактическом контроле воздушного пространства вплоть до границы с российской федерацией в Луганской области. Подобные процессы наблюдаются и в Донецкой области", — отметил Попович.

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