У РФ пробили чергове дно: відверта брехня про удар по Києву в ніч на 11 липня

Після ракетного удару по Києву в ніч на 11 липня російська пропаганда знову почала вдаватися до маніпулятивних заяв.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що РФ намагається зняти з себе відповідальність за наслідки ракетного удару по Києву

“Проросійські ресурси синхронно поширили дописи, що повідомлення української влади про застосування балістичної ракети зі шрапнеллю нібито є дезінформацією. Пропагандисти стверджують, що ракети типу “Іскандер-М” оснащуються лише фугасними бойовими частинами, а дрібні осколки на місці удару — це нібито робота ППО”, — йдеться у повідомленні Центру.

Аналітики ЦПД зауважили, що росіяни цинічно брешуть — твердження про відсутність осколкових елементів у російській балістиці неправдиве. Зазначають, що ракети “Іскандер-М” оснащуються касетними бойовими частинами. Вони містять десятки суббоєприпасів, які під час підриву розлітаються на тисячі уламків (кульок чи кубиків) для максимального ураження людей на великій площі, пояснили аналітики.

“Також ворог апелює до того, що українські ресурси використали ілюстративні фото для новини, видаючи це за “доказ” нібито “медійної постановки”. Насправді використання ілюстративних матеріалів є стандартною практикою для оперативного інформування, що жодним чином не спростовує сам факт злочину Росії”, — зазначили аналітики.

Ворог не може повністю спростувати свої удари балістичними ракетами по густонаселених районах столиці та поранення мирних мешканців, тож намагається змістити фокус уваги.

“Росіяни подають викривлені технічні характеристики зброї, чіпляються до розмовного терміну “шрапнель” чи стилю подачі новини в українських джерелах, намагаючись зняти з Росії провину за черговий свідомий воєнний злочин проти цивільних українців”, — підсумували у Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія готує новий масований обстріл.