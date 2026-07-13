В РФ пробили очередное дно: откровенная ложь об ударе по Киеву в ночь на 11 июля

После ракетного удара по Киеву в ночь на 11 июля российская пропаганда снова начала прибегать к манипулятивным заявлениям.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что РФ пытается снять с себя ответственность за последствия ракетного удара по Киеву.

"Пророссийские ресурсы синхронно распространили сообщения, что сообщения украинской власти о применении баллистической ракеты со шрапнелью якобы являются дезинформацией. Пропагандисты утверждают, что ракеты типа Искандер-М оснащаются только фугасными боевыми частями, а мелкие осколки на месте удара — это якобы работа ПВО", — говорится в сообщении Центра.

Аналитики ЦПД отметили, что россияне цинично врут – утверждение об отсутствии осколочных элементов в российской баллистике ложно. Отмечают, что ракеты "Искандер-М" оснащаются кассетными боевыми частями. Они содержат десятки суббоеприпасов, которые при подрыве разлетаются на тысячи обломков (шариков или кубиков) для максимального поражения людей на большой площади, пояснили аналитики.

"Также враг апеллирует к тому, что украинские ресурсы использовали иллюстративные фото для новости, выдавая это за доказательство якобы "медийной постановки". На самом деле использование иллюстративных материалов является стандартной практикой для оперативного информирования, что никоим образом не опровергает сам факт преступления России", — отметили аналитики.

Враг не может полностью опровергнуть свои удары баллистическими ракетами по густонаселенным районам столицы и ранения мирных жителей, поэтому пытается сместить фокус внимания.

"Россияне подают искаженные технические характеристики оружия, пристают к разговорному термину "шрапнель" или стилю подачи новости в украинских источниках, пытаясь снять с России вину за очередное сознательное военное преступление против гражданских украинцев", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовит новый массированный обстрел.