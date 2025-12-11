У РФ не можуть прийти до тями: два міста не на жарт шоковані масштабами "прильотів" дронів

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що протягом вечора середи, 10 грудня, російська система ППО збила 32 безпілотники, які прямували до столиці. За даними Telegram‑каналу Mash, паралельно в Смоленській області зазнала ушкоджень одна з місцевих теплоелектроцентралей.

Фото: з відкритих джерел

Собянін не розкрив деталей щодо можливих руйнувань чи постраждалих, проте зазначив, що в районах падіння фрагментів дронів працюють оперативні служби. Жителі Зеленограда, Раменського та Сергєєва Посада повідомляли про звуки вибухів і активність ППО.

Через масовану атаку безпілотників московські аеропорти Домодєдово, Шереметьєво, Внуково та Жуковський понад сім годин не приймали й не відправляли рейси. В результаті більше ніж 130 авіарейсів були затримані, скасовані або перенаправлені до резервних аеропортів.

У Смоленській області ударні дрони уразили Дорогобузьку ТЕЦ. Як зазначає канал Exilenova+, ця теплоелектростанція має потужність близько 90 МВт та понад 240 Гкал теплової енергії на годину, забезпечуючи промислові підприємства та житлові райони регіону.

Крім того, російські медіа повідомили про атаку дронів на завод мінеральних добрив "Акрон" у Великому Новгороді, де виробляють аміачну селітру — ключовий компонент для виготовлення вибухових речовин.

За даними Міноборони РФ, у ніч на 11 грудня над кількома регіонами країни було збито загалом 287 українських безпілотників, серед них 118 — над Брянською областю.

Як вже писали "Коментарі", Путіну вкрай необхідний переконливий результат, який можна подати росіянам як беззаперечний доказ його “непереможності”. Влада Кремля багато років тримається на створеному образі лідера, перед яким ніхто не здатен встояти. Саме тому Донбас для нього — не стільки військова ціль, скільки символічний жест примусової капітуляції України.