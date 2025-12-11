Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение вечера среды, 10 декабря, российская система ПВО сбила 32 беспилотника, направлявшихся в столицу. По данным Telegram - канала Mash, параллельно в Смоленской области получила повреждения одна из местных теплоэлектроцентралей.

Фото: из открытых источников

Собянин не раскрыл деталей о возможных разрушениях или пострадавших, однако отметил, что в районах падения фрагментов дронов работают оперативные службы. Жители Зеленограда, Раменского и Сергеева Должность сообщали о звуках взрывов и активности ПВО.

Из-за массированной атаки беспилотников московские аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский более семи часов не принимали и не отправляли рейсы. В результате более 130 авиарейсов были задержаны, отменены или перенаправлены в резервные аэропорты.

В Смоленской области ударные дроны поразили Дорогобужскую ТЭЦ. Как отмечает канал Exilenova, эта теплоэлектростанция имеет мощность около 90 МВт и более 240 Гкал тепловой энергии в час, обеспечивая промышленные предприятия и жилые районы региона.

Кроме того, российские медиа сообщили об атаке дронов на завод минеральных удобрений "Акрон" в Великом Новгороде, где производят аммиачную селитру – ключевой компонент для изготовления взрывчатых веществ.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 декабря над несколькими регионами страны было сбито всего 287 украинских беспилотников, среди них 118 — над Брянской областью.

Как уже писали "Комментарии", Путину крайне необходим убедительный результат, который можно представить россиянам как безоговорочное доказательство его "непобедимости". Власти Кремля много лет держатся на созданном образе лидера, перед которым никто не способен устоять. Именно поэтому Донбасс для него не столько военная цель, сколько символический жест принудительной капитуляции Украины.