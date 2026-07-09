У РФ не чекали такого від України: чому прихильники Путіна збунтувалися

Українські сили продовжують розширювати географію далекобійних ударів територією Росії, завдаючи ударів по ключових об'єктах нафтогазової галузі та військової інфраструктури. За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), така стратегія здатна суттєво посилити дефіцит палива у російських регіонах та ускладнити забезпечення армії.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

У ніч на 8 липня Генеральний штаб України повідомив про поразку нафтопереробного комплексу "ТАІФ-НК" у Татарстані, розташованого більш ніж за тисячу кілометрів від українського кордону. Підприємство входить до найбільших НПЗ Росії, а опубліковані кадри підтвердили виникнення масштабної пожежі після атаки.

Одночасно під удар потрапив Саратовський нафтопереробний завод, який випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо, яке використовується російськими збройними силами. Влада регіону визнала пошкодження об'єктів інфраструктури та підтвердила наслідки атаки.

Крім того, українські безпілотники атакували військовий аеродром Борисоглібськ у Воронезькій області, де базуються літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ. Супутникові дані зафіксували ознаки пожежі на території бази, а опубліковані знімки свідчать про знаходження там бойової та навчальної авіації.

Ще однією метою стала нафтотранспортна інфраструктура в Башкортостані, а також компресорна станція газової системи, яка забезпечує роботу трубопроводу "Блакитний потік".

В ISW зазначають, що останні місяці Україна значно збільшила інтенсивність дальніх ударів, використовуючи перевантаженість російської системи протиповітряної оборони. Аналітики вважають, що Москва поки що не змогла створити ефективний захист критично важливих об'єктів. На цьому тлі навіть російські військові блогери відкрито критикують владу за нездатність запобігти атакам, які поступово знижують промисловий і військовий потенціал країни.

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