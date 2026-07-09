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В РФ не ожидали такого от Украины: почему сторонники Путина взбунтовались

ВСУ атаковали нефтеперерабатывающие заводы, военный аэродром и объекты газовой инфраструктуры, а эксперты предупреждают о новых серьезных проблемах российской экономики

9 июля 2026, 07:47
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Кравцев Сергей

Украинские силы продолжают расширять географию дальнобойных ударов по территории России, нанося удары по ключевым объектам нефтегазовой отрасли и военной инфраструктуры. По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), такая стратегия способна существенно усилить дефицит топлива в российских регионах и осложнить обеспечение армии.

В РФ не ожидали такого от Украины: почему сторонники Путина взбунтовались

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

В ночь на 8 июля Генеральный штаб Украины сообщил о поражении нефтеперерабатывающего комплекса "ТАИФ-НК" в Татарстане, расположенного более чем в тысяче километров от украинской границы. Предприятие входит в число крупнейших НПЗ России, а опубликованные кадры подтвердили возникновение масштабного пожара после атаки.

Одновременно под удар попал Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, используемое российскими вооруженными силами. Власти региона признали повреждение объектов инфраструктуры и подтвердили последствия атаки.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали военный аэродром Борисоглебск в Воронежской области, где базируются самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Спутниковые данные зафиксировали признаки пожара на территории базы, а опубликованные снимки свидетельствуют о нахождении там боевой и учебной авиации.

Еще одной целью стала нефтетранспортная инфраструктура в Башкортостане, а также компрессорная станция газовой системы, обеспечивающей работу трубопровода "Голубой поток".

В ISW отмечают, что в последние месяцы Украина значительно увеличила интенсивность дальних ударов, используя перегруженность российской системы противовоздушной обороны. Аналитики считают, что Москва пока не смогла создать эффективную защиту критически важных объектов. На этом фоне даже российские военные блогеры открыто критикуют власти за неспособность предотвратить атаки, которые постепенно снижают промышленный и военный потенциал страны.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-8-2026/
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